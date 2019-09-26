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59 مليون دولار من البنك الدولي ويونيسيف والاتحاد الأوروبي لدعم السودان

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الخرطوم 26 سبتمبر 2019 - وقعت الحكومة السودانية، الخميس، اتفاقية منحة مالية مع منظمة يونيسيف والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بقيمة 59.7 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي.

وبحسب وزارة المالية السودانية، ستدعم المنحة القطاع الاجتماعي، بالتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في الميزانية القادمة.

وامتنع البنك الدولي عن تقديم مساعدات مالية للسودان، منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد تعثر الأخير في سداد ديونه الخارجية، فيما يكتفي بتقديم المساعدات الفنية له.

وفقد السودان 80 % من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ ــ50 % من إيراداته العامة.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 -2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.



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