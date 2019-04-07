ارتفاع قتلى احتجاجات السودان الى ستة وتواصل الاعتصام أمام مقر الجيش

الخرطوم 7 أبريل 2019- أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان فجر الأحد ارتفاع قتلى الاحتجاجات الى خمسة، ولحق بهم شاب سادس بعد إصابته في مقر عمله القريب من القيادة العامة للجيش حيث واصلت أعداد كبيرة الاعتصام.

محتجون واصلوا الاعتصام أمام مقر الجيش طوال الليل ..السبت 6 أبريل 2019

وكانت لجنة الأطباء قالت في بيان ليل السبت إن طبيب المختبر المعز عطايا لقى حتفه بأم درمان، وأفادت في بيان لاحق أن أربعة آخرين توفوا هم، عمرو جمال، مآب حنفي، أحمد إبراهيم تبيدي، ورابع لازال مجهول الهوية، كما وقعت إصابات عديدة بعضها في حال الخطر.

وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن موظفا في إحدى الشركات توفى صباح الأحد إثر عيار ناري طائش أصابه أثناء تواجده في مقر عمله ببنايه قريبة من القيادة العامة للجيش حيث كانت تسمع أصوات طلقات كثيفة.

وقالت مصادر صحفية أن معز عثمان أصيب بطلقة في الصدر أثناء تواجده في مكتبه بالطابق السادس للبناية.

وكان القتيل يستعد للاحتفال بزواجه يوم الجمعة المقبل.

وفجر الأحد أكد محتجون واصلوا الاعتصام في محيط مقر قيادة الجيش لـ (سودان تربيون) أن قوات أمنية حاولت فضهم في الثانية فجرا بإطلاق كثيف لعبوات الغاز المسيل للدموع وانهم ردوا عليها بسيل من الحجارة أجبرتهم على التراجع.

وتشهد العاصمة السودانية حالة من التوتر الشديد مع إصرار الالاف على مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بينما تحاول قوات أمنية تفريقهم بعنف حيث تدور مطاردات شرسة في الشوارع القريبة.

ولم تتمكن أعداد كبيرة من قاطني أم درمان والخرطوم بحري من الوصول الى الخرطوم بسبب إغلاق قوات أمنية الجسور الرئيسية الرابطة بين المدن الثلاث في محاولة للحد من ارتفاع أعداد المعتصمين.