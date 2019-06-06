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61 قتيل الحصيلة الرسمية لضحايا فض الاعتصام والنيابة تبدأ التحقيق

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الخرطوم 6 يونيو 2019- بدأت لجنة تحقيق شكلها النائب العام السوداني، التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين الماضي، بينما قالت وزارة الصحة إن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ 61 قتيلا.

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ضحايا في أحد المشافي بعد تعرف ذويهم "مواقع تواصل"

وأفادت وكالة السودان للأنباء الخميس أن اللجنة بدأت استجواب عدد من الشهود وتواصل تحقيقاتها ليلاً ونهاراً للفراغ من مهمتها خلال وقت وجيز.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة السودانية أن جملة الوفيات التي نتجت جراء الأحداث الأخيرة بمحيط الاعتصام وتداعياته بلغت 61 حالة وفاة بالخرطوم والولايات.

وتقول لجنة الأطباء المركزية المحسوبة على قوى المعارضة إن قتلى هذه الأحداث بلغ حتى أحدث تقرير 108 بجانب عدد كبير من الإصابات.

وقال وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار في مؤتمر صحفي الخميس إن وزارته تمتلك الأدوات الكفيلة بمعرفة الحقائق التي تتصل بالوفيات في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

وأشار الى أن كل الجثث بولاية الخرطوم يتم تحويلها الى ثلاثة مواقع هي مشرحة مستشفى ام درمان والمستشفى الأكاديمي بالخرطوم ومشرحة مستشفى بشائر بمنطقة جنوب الحزام.

وأضاف" الجثث التي وصلت الى هذه المواقع منذ اليوم الأول للأحداث وحتى الآن 61 مرتبطة بالأحداث اضافة الى 22 غير مرتبطة بأحداث الاعتصام".

وأشار الى وصول 29 جثة لمستشفى ام درمان منها 5 حالات حوادث مرورية و4 غرق بالنيل بينها نظامي وحالتي طعن لجنديين يتبعان للقوات النظامية بجانب حالتي غرق بالنيل ثبت عليها آثار طلق ناري تم انتشالهما بواسطة الشرطة من منطقة "الحتانة" شمال أم درمان.

وأضاف أن 42 جثة وصلت مشرحة مستشفى بشائر منها 28 حالة جراء الأحداث جميعهم ذكور بينهم 3 أطفال مشيرا الى أن هنالك 7 حالات جنائية قتل عمد و6 طعن بآلة حادة وحادث انتحار بطلق ناري و5 حالات تحت اجراءات معرفة أسباب الوفاة.

وزاد أن الجثث التي وصلت الى مشرحة المستشفى الأكاديمي بلغت 12 حالة منها 5 حالات تحت اجراءات معرفة الملابسات و3 حوادث مرورية و4 حالات طلق ناري.

وأبان أن حصيلة الوفيات خلال اليوم الأول لحظة اقتحام منطقة الاعتصام بلغت 13 حالة وفاة وبقية الوفيات حدثت في الأيام التالية وأن هنالك حالات بالولايات منها 4 وفيات بولاية غرب دارفور نتيجة طلق ناري وحالة واحدة بولاية القضارف نتيجة طلق ناري.

وأضاف أن المحصلة الكلية حتى الآن هي 61 حالة وفاة بسبب عملية اقتحام ساحة الاعتصام والتداعيات التي تلتها منها 6 حالات لأعمار أقل من 18 سنة وحالة لامرأة واحدة اربعينية و3 يتبعون للقوات النظامية منوها الى أنه هنالك 43 جثة تم التعرف عليها.

وناشد سليمان كل من يملك معلومات بحدوث وفيات نتيجة الأحداث التي تجري الآن بالبلاد التبليغ عنها لدى وزارة الصحة للتوثق منها.

وقال سليمان أن الملف الصحي منذ قيام الاعتصام تم ايكاله الى لجنة تضم أعضاء من وزارة الصحة ومنظمات دولية وجمعيات محلية وكيانات من بينها لجنة الأطباء المركزية.



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