7 مصابين في اشتباكات بين (الدعم السريع) ومواطنين بجنوب دارفور

نيالا 15 فبراير 2018 ـ أصيب 7 أشخاص في اشتباكات وقعت الخميس بين قوات (الدعم السريع) والمواطنين بمحلية عد الفرسان 75 كلم جنوبي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

الآلاف من (الدعم السريع) في الفاشر لحفظ الأمن (سودان تربيون)

وقال شهود عيان بالمنطقة لـ (سودان تربيون) إن منتسبين لقوات (الدعم السريع) دأبوا على مضايقة المواطنين في المنطقة، ما أدى الى تفجر الموقف ووقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء داخل سوق "عد الفرسان".

وأكد الشهود سقوط 7 مصابين من المواطنين، جراح بعضهم خطرة، حيث جرى نقلهم الى مستشفى البلدة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأفادوا أن قوات الدعم السريع أطلقت أعيرة نارية بكثافة في الهواء لتفريق المتجمهرين بالسوق.

وعلى الفور عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا طارئا ضم معتمد المحلية وقائد قوات الدعم السريع بالمنطقة إضافة الى ناظر قبيلة البني هلبة لاحتواء الأزمة.

يشار الى أن قوات الدعم السريع تسلمت موقع بعثة (يوناميد) بمحلية عد الفرسان بعد أن أخلته البعثة في اغسطس الماضي تنفيذا لاستراتيجية الخروج الممرحل من الإقليم.

ولم يشفع رفض مواطني المنطقة تسليم المقر لهذه القوات ومطالبتهم بتحويله الى مؤسسات خدمية حسب حوجة الأهالي.