 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 14 آب (أغسطس) 2019

7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الطوارئ في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 أغسطس 2019- قدم الاتحاد الأوربي 7 ملايين يورو كحزمة تكميلية من المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لتمكينه من مواجهة الطوارئ.

JPEG - 23.9 كيلوبايت
عمال يفرغون محتويات حاملة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في كادقلي عاصمة جنوب كردفان

وأفاد بيان للبرنامج الأممي تلقته "سودان تربيون" الأربعاء أن المساهمة الحالية تضاف الى 6 ملايين يورو كان البرنامج تلقاها في 2018.

وأضاف "سيدعم التمويل المقدم من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) عمليات الطوارئ في السودان".

ويدعم التمويل كذلك الأنشطة الحيوية التي تشمل المساعدات التغذوية للأمهات والأطفال في المناطق النائية حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي مكملات غذائية لمعالجة سوء التغذية ومنع حدوثه علاوة على جلسات التوعية التغذوية.

ويؤثر سوء التغذية على نحو 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة في كل أنحاء السودان.

كما ستدعم المنحة طبق للبيان مشروع التحويلات النقدية للفئات المستضعفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير المساعدات لنحو 600,000 شخص من النازحين داخلياً واللاجئين في ولايتي شمال وجنوب دارفور يحتاجونها بشدة.

وأظهرت الأبحاث أن التحويلات النقدية تمنح الأشخاص غير الآمنين غذائياً الاحساس بالاستقلالية والقدرة على تلبية معظم احتياجاتهم الأساسية التي تشمل الغذاء والمأوى والمياه، بينما تعمل في الوقت نفسه على تخفيف المعاناة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويعتبر السودان من بين الدول الأقل نمواً في العالم ويظل يواجه آثار النزاعات الممتدة والظروف المناخية القاسية.

وسيتمكن برنامج الأغذية العالمي من خلال المساهمة المقدمة من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) من مواصلة تنفيذ نظام التحويل "الهجين" المبتكر، حيث يتم تزويد السكان غير الآمنين غذائياً بمزيج من الغذاء والنقد والقسائم الغذائية.

وقدمت (إيكو) لبرنامج الأغذية العالمي مساهمات تزيد على 153 مليون يورو (172 مليون دولار) منذ عام 2012، ساعدت في دعم المتضررين من النزاعات، والكوارث الطبيعية وتغير المناخ.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في محبة الجبهة الثورية ، ولكن 2019-08-14 23:27:38 بقلم : محمد عتيق أحمل تقديراً عالياً لقيادات وقواعد الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفي جنوبنا الحبيب السابق ، التقدير لتضحياتهم ومكابداتهم التي ساهمت ، مع نضالات الحركة الوطنية السلمية ، في فضح (...)

السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! 2019-08-08 22:12:06 قضايا حرية الصحافة والتعبير والإعلام والحق فى المعلومات : آن أوان التغيير فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى (...)

نحو آفاق جديدة للبناء الوطني 3-1 2019-08-08 08:05:14 على مشارف مائة عام من ثورة 1924م السودانوية ترياق العنصرية ياسر عرمان نهض الماظ، نفض غبار الموت عن بزته، ووضع ضمادة على جرحه، وخرج من المبنى الذي انهار على جسده، فارع الطول، شاباً مثلما كان ولا يزال، منذ لحظة استشهاده (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.