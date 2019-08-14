7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الطوارئ في السودان

الخرطوم 14 أغسطس 2019- قدم الاتحاد الأوربي 7 ملايين يورو كحزمة تكميلية من المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لتمكينه من مواجهة الطوارئ.

عمال يفرغون محتويات حاملة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في كادقلي عاصمة جنوب كردفان

وأفاد بيان للبرنامج الأممي تلقته "سودان تربيون" الأربعاء أن المساهمة الحالية تضاف الى 6 ملايين يورو كان البرنامج تلقاها في 2018.

وأضاف "سيدعم التمويل المقدم من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) عمليات الطوارئ في السودان".

ويدعم التمويل كذلك الأنشطة الحيوية التي تشمل المساعدات التغذوية للأمهات والأطفال في المناطق النائية حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي مكملات غذائية لمعالجة سوء التغذية ومنع حدوثه علاوة على جلسات التوعية التغذوية.

ويؤثر سوء التغذية على نحو 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة في كل أنحاء السودان.

كما ستدعم المنحة طبق للبيان مشروع التحويلات النقدية للفئات المستضعفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير المساعدات لنحو 600,000 شخص من النازحين داخلياً واللاجئين في ولايتي شمال وجنوب دارفور يحتاجونها بشدة.

وأظهرت الأبحاث أن التحويلات النقدية تمنح الأشخاص غير الآمنين غذائياً الاحساس بالاستقلالية والقدرة على تلبية معظم احتياجاتهم الأساسية التي تشمل الغذاء والمأوى والمياه، بينما تعمل في الوقت نفسه على تخفيف المعاناة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويعتبر السودان من بين الدول الأقل نمواً في العالم ويظل يواجه آثار النزاعات الممتدة والظروف المناخية القاسية.

وسيتمكن برنامج الأغذية العالمي من خلال المساهمة المقدمة من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) من مواصلة تنفيذ نظام التحويل "الهجين" المبتكر، حيث يتم تزويد السكان غير الآمنين غذائياً بمزيج من الغذاء والنقد والقسائم الغذائية.

وقدمت (إيكو) لبرنامج الأغذية العالمي مساهمات تزيد على 153 مليون يورو (172 مليون دولار) منذ عام 2012، ساعدت في دعم المتضررين من النزاعات، والكوارث الطبيعية وتغير المناخ.