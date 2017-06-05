الخرطوم 5 يونيو 2017 ـ أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، الإثنين، عن تخصيص مبلغ 8.5 مليون يورو للمشاريع التي تعالج تغير المناخ في السودان، على أن تمول المشاريع من صندوق الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ.

مقر البرلمان الاوروبي بمدينة استراسبورغ في شرق فرنسا

ويصادف اليوم الخامس من يونيو الإحتفال بيوم البيئة العالمي.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى السودان، السفير جان ميشيل دوموند، في بيان تلقته (سودان تربيون) إن يوم البيئة العالمي فرصة للاتحاد الأوروبي ليجدد التزامه حول تغير المناخ.

وأضاف "ما زلنا ملتزمين بأهداف التنمية المستدامة، وسنعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي على تحقيق اتفاق باريس لعام 2016، مؤكداً أن السودان على وجه الخصوص معني بمساعدة المتضررين من تغير المناخ.

وأضاف البيان "بمناسبة يوم البيئة العالمي أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان تخصيص مبلغ 8.5 مليون يورو للمشاريع التي تعالج تغير المناخ في السودان، وتمول هذه المشاريع من صندوق الاتحاد الاوربي لتغير المناخ".

وأوضح أن الهدف من المشاريع الممولة هو تحسين قدرة المجتمعات السودانية على الاستجابة للتحديات التي يطرحها تغير المناخ، مؤكداً أن ذلك يتحقق من خلال حماية وإدارة الأراضي الزراعية والغابات والمراعي بصورة أفضل.

وأفاد أن المشاريع الجديدة سيتم تنفيذها في المجالات التي حدث فيها تدهور بيئي على الناس أو الزراعة أو الثروة الحيوانية أو النظم الإيكولوجية.

وتشمل المشاريع المشار إليها "مرافق مياه كافية وإعادة تأهيل الغابات المجتمعية والمراعي، وزراعة أحزمة خضراء تؤمن الأراضي الزراعية وتثبت حركة الكثبان الرملية وتقف تآكل الأراضي الخصبة".

وأكد البيان أن المشاريع ستشجع استخدام الطاقة المتجددة عن طريق إدخال مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية للري والتي ستقلل من استهلاك الوقود أو الغاز الحيوي ما يقلل الطلب على الحطب.

وتركز المشاريع الجديدة الممولة من الاتحاد الأوروبي على المجتمعات الريفية التي تعيش في المناطق النائية في شمال دارفور وكسلا ونهر النيل والولايات الشمالية.

وتنفذ بواسطة الصليب الأحمر الهولندي بالشراكة مع الصليب الأحمر الإسباني والدانماركي والسويدي والهلال الأحمر السوداني في نهر النيل وكسلا والولايات الشمالية، على أن تقوم شركة كوبي بالشراكة مع الجمعية السودانية للحفاظ على البيئة بتنفيذ المشروعات في شمال دارفور.