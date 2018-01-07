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82 مليون يورو من ألمانيا لدعم مشروعات سودانية خلال 2018

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الخرطوم 7 يناير 2018 – خصصت الحكومة الألمانية 82 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في السودان تنفذ خلال العام 2018.

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وزير التعاون الدولي ادريس سليمان ...صورة من (الشروق)

ووقّعت وزارة التعاون الدولي السودانية، الأحد، على اتفاقية مشروع تقوية القدرات لإعادة إعمار دارفور مع الحكومة الألمانية، بتمويل 6 ملايين يورو.

وأكد وزير التعاون الدولي، إدريس سليمان، تقدير السودان لمساهمات ألمانيا في مشروعات مهمة.

وأفاد أن الاتفاقية مخصصة لدعم المدارس الفنية من خلال توفير المعدات والخبراء لتدريب الطلاب.

من جهته أكد السفير الألماني بالخرطوم اليتش كلوشنير جاهزية بلاده عبر وكالة التعاون الفني لتطبيق الاتفاقية بولايتي غرب وشرق دارفور.

وقال "دارفور تمضي من الحرب إلى السلام ونتحول من العون الإنساني إلى العون التنموي"، مؤكداً العمل على تطوير القدرات وإعادة الإعمار في دارفور.

وتدعم الاتفاقية المدارس الفنية بتوفير المعدات الفنية والخبراء لتدريب طلاب التدريب المهني ودعم المهنيين، وذلك بالتنسيق مع ولايتي شمال وغرب دارفور موقع تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجالات التدريب المهني بالولايتين والتي تبلغ 6 مليون يورو خضعت إلى دراسة لحاجة سوق العمل.

وأكد السفير استمرار الدعم الألماني للسودان في مشروعات تنموية مختلفة مع استمرار الدعم الألماني لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالسودان.



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