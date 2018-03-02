9 أحزاب معارضة تشكل تحالفا في جنوب السودان

جوبا 2 مارس 2018- شكلت تسع مجموعات معارضة في جنوب السودان تحالفا لتسريع الجهود الرامية الى انهاء الحرب الاهلية في البلاد قبل الجولة القادمة من منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا

وقال التحالف في بيان صدر الخميس إن الخطوة جاءت بسبب الرغبة في تحسين الوضع بجنوب السودان ومنعه من التفكك.

وأردف "في هذا الوقت من تاريخ بلادنا تصبح الحاجة إلى إنقاذ جنوب السودان من التفكك الكامل أكثر إلحاحا.. ومن أجل مواجهة التحدي المتمثل في استعادة وحدة شعبنا وضمان التحول السياسي والاقتصادي والأمني الجذري، فإننا قادة الحركات السياسية والأحزاب والجبهات في جنوب السودان قررنا تكوين حلف لتسريع الجهود الرامية الى استعادة السلام العادل والدائم والديمقراطية والحفاظ على حقوق الانسان والحقوق الديمقراطية الاساسية لشعبنا ".

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق بين الأحزاب هو اعتراف بأهمية توحيد الإمكانيات السياسية والعسكرية لخدمة الشعب.

وزاد "من خلال التوقيع على ميثاق تحالف المعارضة في جنوب السودان، فإننا نرسل إشارة قوية وملهمة إلى جماهيرنا وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم بأننا دعاة لتطلعات شعبنا وأننا نتحمل مسؤولياتنا تجاه إنقاذ جنوب السودان من التفكك الكامل واستعادة السلام والكرامة لشعبنا وضمان مواطنة متساوية وعادلة وتغيير حقيقي للأجيال المقبلة ".

ويتكون تحالف المعارضة من الحزب الديمقراطي الاتحادي وجبهة الإنقاذ الوطني والحركة الديمقراطية الوطنية والحركة الديمقراطية الشعبية وحركة تحرير جنوب السودان والحركة الوطنية من أجل التغيير في جنوب السودان والحركة الوطنية لجنوب السودان وحركة جنوب السودان المتحدة والتحالف الديمقراطي المتحد.