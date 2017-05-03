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95 مليون دولار مساعدات أميركية للسودان خلال 2017

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الخرطوم 3 مايو 2017- قالت الولايات المتحدة، إنها ساهمت بأكثر من 95 مليون دولار من المساعدات الغذائية الإنسانية الطارئه في العام 2017، عبر برنامج الأغذية العالمي وشركاء تنفيذيين أخرين في السودان.

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مسؤولو السفارة الأميركية وبرنامج الأغذية لدى استقبالهم مساعدات في بورتسودان "ارشيف"

وكانت السفينة البحرية "لبرتي قلوري" وصلت ميناء بورتسودان،منتصف أبريل، محملة بشحنة مساعدات غذائية بحوالي 47.500 طن متري، وسبقتها شحنة مساعدات في 20 مارس الماضي، وصلت إلى السودان، وبلغت حمولتها حوالي 28 ألف طناً.

وأوضحت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان تلقته ( سودان تربيون) الأريعاء، أن هذه المساعدات تسهم في تغذية أكثر من 2.5 مليون شخص سنويا في السودان منهم الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين والمجتمعات المستضيفة، والأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أميركا ظلت لأمد طويل داعما في العمل عبر شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي في مجابهة احتياجات الغذاء والتغذية الملحة للسكان الذين يعانون من الهشاشة، وتوفير السلع المنتجة في أمريكا مثل الذرة.

ولفتت السفارة إلى أن الشحنة الثالثة من المساعدات الغذائية الطارئة التى سلمت في ميناء بورتسودان في أبريل الماضي،عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( المعونة الأميركية) بالتنسيق مع برنامج الغذائي،بلغت حوالي 47.500 طن متري من المواد الغذائية.

وقال مدير بعثة المعونة الأمريكية بالسودان جفري آشلي "إن المعونة سعيدة بمتانة شراكتها مع برنامج الغذاء العالمي مما اتاح مساعدة ذوي الإحتياج الحاد ،خاصة في دارفور التي تأثرت بالنزوح لسنوات عديدة".

وأضاف"ومع تزايد اللاجئين من دولة جنوب السودان المجاورة والذين عبروا الحدود للسودان،وفرت المعونة الأميركية أيضا المعونات الغذائية".

وأشار بيان السفارة إلى أن هذه الأغذية وصلت في وقت الحوجة الإنسانية الماسة في السودان، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بحوالي 4.8 مليون شخص، ومليونين من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يقدر عدد لاجئي جنوب السودان بحوالي 400 الف فروا بحثا عن المأوى.

وأكد البيان على أن دعم أميركا للشعب السودان سيستمر،موضحا أن شحنة المساعدات الغذائية الطارئة ستساعد الأٍر السودانية التي تواجه حالة انعدام الأمن الغذائي ويتضمن ذلك النازحين من جراء النزاع ،إضافة للاجئين من جنوب السودان.

واستمرت أميركا منذ 2011 شريكا لبرنامج الأغذية العالمي كأكبر مانح بمساهمة تزيد عن 900 مليون دولار لعمليات البرنامج بالسودان.



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