آلية رباعية لوقف تعديات الأهالي على حقول النفط بغرب كردفان

الخرطوم 9 أغسطس 2021 ـ كشف مسؤول سوداني رفيع، الإثنين، عن تشكيل آلية رباعية لمعالجة مشاكل حقول النفط وايقاف التعديات في ولاية غرب كردفان.

صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

والأسبوع الفائت، توقف انتاج النفط في أحد طلمبات الضخ في حقل بامبو بمنطقة هجليج بعد احتجاجات من أهالي المنطقة.

واستطاعت الحكومة المحلية التفاهم مع الأهالي واعادة العمل في الحقل.

وقال وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، لسودان تربيون، الاثنين؛ إنه "تم تكوين عن تكوين رباعية لمعالجة مشاكل النفط في غرب كردفان".

وأشار إلى أن الآلية تضم وزارة الطاقة والنفط وحكومة ولاية غرب كردفان والشركات العاملة في الحقول وممثلين للمجتمعات المحلية.

وتحدث الوزير عن أن عمل الآلية يتمثل في معالجة مشكلات الخدمات الاجتماعية في المنطقة إضافة لتوظيف شبابها في الشركات بشكل تدريجي بحسب التأهل والحاجة وذلك في اطار التمييز الايجابي لمناطق حقول النفط.

ويبعد حقل بامبو نحو 7 كيلومترات من منطقة هجليج الغنية بالنفط، ويصل انتاجه ما يقارب الـ 20% من جملة انتاج البترول في المنطقة.

وقال الوزير إن "بعض الأهالي يرون أنهم غير ممثلين في هذه الآلية، وسنعمل على معالجة ذلك باشراكهم فيها".

وتشهد حقول انتاج النفط في البلاد تدخلات من أهالي مناطق الانتاج بشكل متكرر، احتجاجا على تردي الخدمات، كما تطال بعض الحقول عمليات تخريبية في بعض الأحيان.