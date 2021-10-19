أحياء في الخرطوم تشهد مواكب دعائية استعدادا لتظاهرات الخميس

مواكب احياء مجزرة الاعتصام تطالب بالقصاص ومحاكمة المتورطين.. الخميس 3 يونيو 2021 (مواقع تواصل)

الخرطوم 19 أكتوبر 2021- واصلت لجان مقاومة وكيانات نقابية تصعيدها الداعم لمدنية الدولة في إطار ترتيباتها لمليونية 21 أكتوبر، ونظم مئات الشباب مواكب دعائية في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم من بينها بُري والجريف شرق والعباسية والموردة.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد تمسكهم بمدنية الدولة ووقوفهم ضد محاولات الجيش للاستيلاء على السُّلطة، كما طالبوا بضرورة تحقيق العدالة لقتلى الثورة.

وتسود مخاوف عميقة وسط المراقبين من مالات مواكب الخميس مع دعوة مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير انصارها للاحتشاد قبالة القصر حيث مقر الاعتصام وبدأت في تحديد مسارات المواكب ونقاط الانطلاق.

وفي المقابل تتريث مجموعة المجلس المركزي ولجان المقاومة في تحديد مسارات مواكبها ووجهتها النهائية.

وأعلنت 46 كيان نقابي ومهني وتنسيقيات لجنة مقاومة، عن مطالبها التي تعتزم تنظيم احتجاجات الخميس المقبل للضغط في اتجاه تنفيذها.

ومن بين المطالب المرفوعة استكمال عملية السلام وإشراك النازحين فيها وتسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني وتكوين المجلس التشريعي وتنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة في الجيش.

وطالب البيان، الذي تلقته "سودان ترييون"، بمحاسبة شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة لاستغلالها سياسيا لمصالح مجموعاتهم، وسمى كل من حاكم إقليم دارفور ووزير المالية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية.

ويدعم هؤلاء اعتصاما مقام أمام القصر الرئاسي، دخل يومه الرابع، للمطالبة بحل الحكومة.

وقال البيان إن الـ 46 كيان مهني وتنسيقيات لجان المقاومة تُطالب بتحويل لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية مع محاسبتها لتماطلها في إظهار الحقائق رغم وضوح الأدلة.