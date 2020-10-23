 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

أخيراً.. أميركا تشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 27.1 كيلوبايت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الخرطوم 23 أكتوبر 2020- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً على قرار بمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة انتظرتها الخرطوم طويلاً،وينتظر الاعلان رمسيا عن القرار في الساعات القليلة القادمة.

وجاء الاعلان في بيان قصير اصدره مجلس السيادة الجمعة قال فيه :" الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسوف يتم الاعلان بعد قليل. يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة."

وينتظر ان يقوم الرئيس ترامب بإخطار الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب غالبا اليوم الجمعة او الاثنين القادم وبموجبه يدخل القرار حيز التنفيذ في الأسبوع الثاني من ديسمبر أي بعد 45 يوم من تاريخ صدوره.

ووضع الرئيس السابق بيل كلنتون السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 أغسطس 1993 بسبب ايوائه عدد من الحركات الاسلامية الموضوعة في قائمة الارهاب مثل حماس وحزب الله وجماعة أبو نضال.

وعرقل بقاء السودان على قائمة الإرهاب كل خطوات تحسين وضعه الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً تلو الآخر حيث تمتنع المؤسسات الدولية عن تقديم العون او اعفائه من الديون، كما تتحاشى المصارف العالمية الدخول في تعاملات مع البنوك السودانية برغم رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية في أكتوبر من العام 2017.

ومنذ تسلم الحكومة الانتقالية في السودان مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، تكاثفت الدعوات لتحرير اسمه من تلك القائمة التي يقول مسؤوليها إن الخطوة تستلزم تحركات قانونية معقدة وتنطوي في المقام الأول على موافقة الكونغرس.

واشترطت الادارة الأميركية على السودان دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجيرات المدمرة كول وسفارتي واشنطن في كل من كينيا وتنزانيا والبالغة في مجموعها حوالي 405 مليون دولار، تم دفع 70 مليون منها لاسر ضحايا المدمرة كول، بينما اكملت السلطات السودانية تحضير مبلغ 335 مليون أخرى لارسالها الى أسر ضحايا تفجير السفارتين.

وخلال الأشهر الأخيرة ضغطت واشنطن على الخرطوم لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل كشرط اضافي لحذف اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفضت قطعيا التجاوب مع هذا الشرط ودعت مسؤولي الإدارة الأميركية الى الفصل بين التطبيع والإزالة من القائمة السوداء بعد أن استوفى السودان كل الشروط السابقة.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسيرة 21 أكتوبر من هو العدو؟ 2020-10-18 23:02:22 ياسر عرمـــــان إحدى الميزات الرئيسية لثورة ديسمبر هي حيويتها والمشاركة الواسعة للنساء والشباب وتنظيمات لجان المقاومة وأسر الشهداء وقوى الهامش وكافة ولايات السودان، وهو مصدر منعتها المستمرة، والذي يبدو عند كل منعطف. (...)

مع لجان المقاومة ....(٢) 2020-10-18 18:30:18 مليونية العدالة والتشريع بقلم : محمد عتيق رغم ظروف الغلاء والندرة ، ظروف اتفاقية السلام وانقسام الآراء حولها ، والمخاطر المحدقة بالثورة وبالوطن ، رغم كل ذلك ، لا وقت للاستمرار في اجترار الأخطاء والأوضاع المنحرفة في (...)

الإنقاذ يومذاك في تسلُّطيَّة نازيَّة (1 من 2) 2020-10-18 10:53:03 عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk بُعيد الانتفاضة الشعبيَّة واقتلاع النظام "الإنقاذي" في 11 نيسان (أبريل) 2019م أظهرت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لصبية وسط حزمة من الأسلحة البيضاء (السكاكين والسواطير والسيوف (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.