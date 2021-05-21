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أرتال من الجيش المصري تصل السودان لإجراء مناورات عسكرية

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قوات مصرية لدى وصولها قاعدة الخرطوم الجوية ـ الجمعة 21 مايو 2021

الخرطوم 21 مايو 2021 ـ وصلت أرتال من القوات البرية المصرية، برا وبحرا، إلى السودان للمشاركة في مناورات مشتركة تستمر لأسبوع وتعد الثالثة من نوعها خلال هذا العام.

طبقا لتعميم صادر عن الإعلام العسكري بالسودان، الجمعة، فإن الاستعدادات اكتملت لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك "حماة النيل" بالسودان في الفترة من 26 ـ 31 مايو الحالي.

وأكد التعميم أن التدريب المشترك ستشارك فيه عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين السوداني والمصري.

ووصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.

وأفاد الإعلام العسكري أن مناورة "حماة النيل" تأتي امتدادا للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها "نسور النيل 1 و2".

وتابع قائلا: "تهدف جميع هذه المناورات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين".

وفي أواخر مارس الفائت أجرى الجيشان السوداني والمصري مناورات عسكرية في مروي بشمال السودان لإدارة العمليات الجوية، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة في البلدين، وذلك بعد أشهر قليلة من مناورات مماثلة.

وتأتي المناورات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر، في ظل تصاعد التوتر بشأن تعبئة وإدارة سد النهضة، مع اقتراب موعد هطول الأمطار الذي تقول إثيوبيا أنها ستبدأ خلاله الملء الثاني بمقدار 13.5 مليار متر مكعب.



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