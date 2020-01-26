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أسر ضحايا الثورة تطالب وفد الكونغرس بالضغط على الحكومة لتشكيل محاكم خاصة

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الخرطوم 26 يناير 2020 - طالبت منظمة "أسر شهداء ثورة ديسمبر"، وفد من الكونغرس الأميركي يزور السودان هذه الأيام بالضغط على الحكومة الانتقالية لتشكيل محاكم خاصة تحقق في ملابسات مقتل الضحايا.

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أحد أقارب الشهيد عبد السلام كشة الذي قتل أثناء فض الاعتصام في 3 يونيو يرفع صورته والدموع تغمره

وقال المسئول الاجتماعي بالمنظمة، خالد عبد الرحمن، لـ "سودان تربيون"، الأحد، إن المنظمة طلبت من وفد الكونغرس، الذي اجتمعت معه بحضور ممثلين من السفارة الأميركية في الخرطوم، الضغط على الحكومة الانتقالية لتشكيل محاكم خاصة تحقق في حالات القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات.

وأفاد عبد الرحمن بأن المنظمة أبلغت أعضاء الكونغرس بأن عدد قتلى الثورة مُنذ بدايتها في ديسمبر 2018، وصل إلى 290 قتيل بينهم 15 طفل.

وقال رئيس المنظمة، فرح عباس فرح، في رسالة إلى أعضاءها، تلقتها "سودان تربيون"، إن المنظمة تمسكت خلال لقاءها بوفد الكونغرس بمطلب المحاكم الخاصة، والذي سبق وأن دفعت به في مذكرات رفعتها إلى رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس القضاء في 3 ديسمبر، وأشار إلى عدم تلقيهم رد من هذه الجهات حتى الآن.

ونادي فرح برفع الحصانات عن عناصر القوات النظامية المتورطة باستهداف الثوار خلال الثورة.

وطالب بتطبيق برنامج حماية الشهود والأدلة من الإتلاف، وتكوين فرق فنية للبحث عن الأسلحة التي استخدمت في قتل الشهداء، وتحليل البيانات الخاصة بحالات الانتهاكات الإنسانية التي جرت أثناء الثورة.

وقتل 200 شخص، في فض اعتصام أمام محيط قيادة الجيش في 3 يونيو، وفقًا للجنة الأطباء المقربة من الثوار، فيما تقول وزارة الصحة أن عدد القتلى لا يتجاوز 85 قتيلًا.

وكون رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة نبيل أديب للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت أثناء فض الاعتصام.



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