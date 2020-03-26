أسر معتقلو النظام السابق بالسودان يقتحمون مقر النيابة العامة

الخرطوم 26 مارس 2020 – اقتحمت مجموعة من أسر المعتقلين السياسيين من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الخميس، مقر النيابة العامة بالخرطوم، احتجاجا على تردي الوضع الصحي، داخل سجن "كوبر" المركزي.

نافع على نافع منأبرز قادة نظام البشير الموقوفين

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المحتجين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبل اقتحام المقر بغرض لقاء النائب العام.

وأوضح الشهود أن المحتجين رددوا شعارات، "لا لتسييس العدالة"، "حاكموهم أو أطلقوا سراحهم".

وقال أحد منسوبي المؤتمر الوطني (النظام السابق)، مهند الشيخ، لــ"سودان تربيون"، إن النائب العام، التقى أسر المعتقلين واستمع إلى مطالبهم.

وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن أسر المعتقلين، سبق وأن طلبت لقاء النائب العام، لأكثر من 8 شهور، عبر تقديم 6 طلبات عبر مكتبه الخاص، لكنه رفض.

ونوَّهت المصادر، إلى أن الوضع الصحي في سجن "كوبر" المركزي، غير ملائم للمعتقلين الذي تفوق أعمارهم الــ 60 عاما، ومصابون بأمراض مزمنة، مع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت ذات المصادر، أن أسر المعتقلين، سبق وأن قدمت مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيسة القضاء، نعمات محمد عبد الله، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان، تطالب بنقل المعتقلين من سجن كوبر إلى الإقامة الجبرية في منازلهم نسبة لظروفهم الصحية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.