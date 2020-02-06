أسعار العملات الأجنبية تبقى مرتفعة أمام الجنيه السوداني في نهاية الأسبوع

الخرطوم 6 فبراير 2020- حافظت أسعار العملات الأجنبية على ارتفاعها أمام الجنيه السوداني في تداولات نهاية الأسبوع وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" الخميس فأن سعر البيع للدولار سجل 99.5 مقارنه بـ 99 جنيها (الأحد) بينما بلغ سعر البيع للريال السعودي 26.35 جنيها والدرهم الإماراتي 26.5 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 106 جنيهات.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار إلى جانب اتساع عمليات تحويل كثير من التجار والمواطنين لحفظ أموالهم بالعملات الأجنبية.

وقال أحد المتعاملين لـ سودان تربيون أن السوق يشهد ارتفاعا متصاعدا للطلب على العملات لأغراض الاستيراد.