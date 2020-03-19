أسعار العملات الأجنبية تعاود الارتفاع والدولار يسجل 117جنيها

الخرطوم 19مارس 2020- عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في السودان الارتفاع امام الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع فيما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة.
- الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر البيع للدولار سجل 117 جنيها مقارنة بـ 115 جنيها الأربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 30 جنيها والدرهم الإماراتي 31 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 128 جنيها.
وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.
وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون إن سوق العملات شهد الخميس ارتفاعا في الطلب خاصة من المستوردين ما أسهم في تصاعد الاسعار.
وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار اليوم الخميس 55000 جنيه للشراء والبيع 55،2750جنيها.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.
وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازية.
أخر الآراءثرثرة تحت حمى الكورونا 2020-03-16 15:48:57 بقلم : محمد عتيق حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة .. إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)
حكاية شعبية على طاولة الهموم الاقتصادية 2020-03-16 06:16:45 بقلم : السر سيد أحمد في السادس عشر من فبراير الماضي شهدت حظيرة الدواجن في قرية ود بلال إدخال 25 ألف كتكوت لآنتاج دجاج لاحم بعد 38 يوما وتقضي الخطة القيام بدورة أخرى قبل رمضان والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق على (...)
المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (4 - 4) 2020-03-14 17:43:57 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk أما بعد، فبعد حقب عديدة من تداول السُّلطة في الخرطوم، وصلت البلاد إلى ما حالت إليه الأمور من سوء المنقلب، وبُعد الطلب، وذلك بعد أن جاء أهل النفاق الذين احتكروا السُّلطة، (...)
المزيد