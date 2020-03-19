أسعار العملات الأجنبية تعاود الارتفاع والدولار يسجل 117جنيها

الخرطوم 19مارس 2020- عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في السودان الارتفاع امام الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع فيما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر البيع للدولار سجل 117 جنيها مقارنة بـ 115 جنيها الأربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 30 جنيها والدرهم الإماراتي 31 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 128 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون إن سوق العملات شهد الخميس ارتفاعا في الطلب خاصة من المستوردين ما أسهم في تصاعد الاسعار.

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار اليوم الخميس 55000 جنيه للشراء والبيع 55،2750جنيها.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازية.