(أطباء بلا حدود) تفتح مستشفا للاجئين من جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض

إمرأة تحمل طفلتها في مستشفى "أطباء بلاحدود" الذي شيدته بمخيم الكشافة للاجئين من جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض ..(صورة لأطباء بلا حدود)

الخرطوم 23 يناير2020 – افتتحت منظمة أطباء بلا حدود "الإسبانية" الخميس مستشفا جديداً في مخيم (الكشافة) للاجئين الواقع في ولاية النيل الأبيض، بالسودان.

وسيعمل المستشفى على تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للاجئي جنوب السودان والمجتمع المحلي.

وكان المستشفى الذي يضم 85 سريراً بدأ باستقبال الحالات في ديسمبر الماضي، إذ يوفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة للمرضى الذين يعانون من حالات معقدة، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المعدية المزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة والسل.

ويأتي المرضى إلى المستشفى من مخيم الكشافة، وكذلك من القرى المحيطة وثمانية مخيمات أخرى قريبة.

وافتتح المستشفى الذي أنشأته منظمة أطباء بلا حدود ممثلون عن المنظمة وآخرون عن السلطات السودانية.

وخلال حفل الافتتاح، زرع الطرفان شجرة ترمز إلى نتاج التعاون المشترك، حيث أن المستشفى أدرج رسميًا ضمن شبكة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة السودانية.

وتشمل الخدمات التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود في الكشافة أيضًا نقل الدم، وغرفة الطوارئ، ورعاية الأمومة، وطب الأطفال، ورعاية حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، وبرامج الصحة الجنسية والإنجابية.

كما تقوم فرق منظمة أطباء بلا حدود بنقل المرضى المصابين بإصابات بالغة والنساء الحوامل اللائي تتطلب حالاتهن إجراء عملية قيصرية إلى المستشفيات الواقعة في كوستي والجبلين.

ويقول المنسق الميداني في منظمة أطباء بلا حدود بولاية النيل الأبيض سيزار بيريز، " طموحنا في عام 2020 يتمثل في مراقبة الوضع عن كثب في جميع مخيمات اللاجئين من خلال العاملين في مجال الصحة المجتمعية حتى نوفر الحلول الطبية العاجلة في الوقت المناسب وحسب المطلوب في مستشفى الكشافة أو المرافق الطبية الأخرى".

وبدأت منظمة أطباء بلا حدود العمل في ولاية النيل الأبيض في عام 2014، بعد تدفق اللاجئين بشكل هائل، والذين فرّوا من الحرب الأهلية التي نشبت في نهاية عام 2013 في جنوب السودان المجاور.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تزال ولاية النيل الأبيض تستضيف 248 ألف لاجئ من جنوب السودان، حيث يعيش 162 ألفاً منهم في مخيمات بينها مخيم الكشافة.

وتستضيف الخرطوم العدد الأكبر من اللاجئين الموجودين في جميع أنحاء السودان.

وقال بيريز: "على الرغم من عملية السلام الجارية في جنوب السودان، لم يطرأ أي انخفاض واضح على أعداد اللاجئين في النيل الأبيض. ولا تزال الاحتياجات الصحية والإنسانية عالية، وبالتالي من الضروري مواصلة تقديم المساعدة لكل من اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم".

وشكرت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في السودان، جوليا بولسون، وزارة الصحة ولجنة شؤون اللاجئين ولجنة الشؤون الإنسانية على تعاونهم معنا خلال كل هذه السنوات وكذلك مجتمع الكشافة على توفيره المساحة لبناء المستشفى

ورأت أن ضم السلطات السودانية لمستشفى الكشافة الجديد ضمن شبكة مرافق وزارة الصحة سيفيد السكان بشكل كبير، حتى تظل الخدمات متوفرة للناس، بعد انتهاء تدخل أطباء بلا حدود الطبي في المنطقة."