أطراف سد النهضة تتفق على تحديد نقاط الاتفاق والخلاف في اجتماعات ثنائية

أعمال بناء سد النهضة توشك على الاكتمال .. صورة لـ"رويترز"

الخرطوم 3 يناير 2021 – اتفقت أطراف سد النهضة، على عقد اجتماعات ثنائية بين السودان ومصر وإثيوبيا وفريق الخبراء، لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بينهما، قبل عقد جولة التفاوض في 10 يناير الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع إسفيري عقد الأحد بين وزراء خارجية وري السودان ومصر وإثيوبيا، دعت اليه الخارجية الجنوب أفريقية جي باندورا، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "خلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين".

وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية طلبت تخصيص الاجتماعات الثنائية لـ “تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية أشهر الحالي".

ويطالب السودان بمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الافريقي، بغرض حل القضايا الخلافية، وهي قضايا فنية وقانونية، تشمل الأخيرة إلزام الاتفاق وآلية فض النزاع، فيما تشمل الخلافات الفنية سنوات ملء بحيرة الخزان في سنوات الوفرة والجفاف الممتدة.