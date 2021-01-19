ألمانيا تطلب خطط الحكومة لمؤتمر أصدقاء السودان ببرلين في 28 يناير

حمدوك خاطب مؤتمر أصدقاء السودان في الخرطوم ..11 ديسمبر 2019

الخرطوم 19 يناير 2021 ـ قال مسؤول ألماني رفيع يزور الخرطوم إن برلين ستعقد في 28 يناير الحالي مؤتمرا لأصدقاء السودان لتذكير الشركاء بالتزاماتهم تجاه السودان قائلة إن من المهم التعرف على الخطط التنفيذية للحكومة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لدى لقائه بالخرطوم، الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية فيليب أكرمن والوفد المرافق له حرص السودان على تعزيز التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة، مشيداً بمواقف ألمانيا الداعمة لحكومة السودان.

وذكر وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين في تصريح صحفي أن اللقاء بين حمدوك ومساعد وزير الخارجية الألماني بحث الدعم الألماني للسودان ومؤتمر برلين.

وأعلن قمر الدين معلناً في هذا الصدد عن عقد لقاءات خلال الأسبوع القادم، يتوقع لها أن تكون في 28 يناير الحالي، حول مؤتمر شركاء السودان مرة أخرى لتذكير الشركاء بالتزاماتهم.

وأضاف أن المسؤول الألماني نقل لرئيس الوزراء والسودانيين تحايا حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مبيناً أن اللقاء بحث القضايا المشتركة بين السودان وألمانيا في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية دأوضح أن اللقاء بحث الشأن الاقتصادي السوداني، معلناً أن بلاده ستعقد مؤتمرا لأصدقاء السودان يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وأضاف: "من المهم جدا بالنسبة لنا قبل هذا الاجتماع التعرف على رؤية الحكومة لمختلف القضايا والخطط التنفيذية لها خلال الأشهر القادمة".

وحصل السودان على تعهدات بنحو ملياري دولار مساعدات، خلال مؤتمر دولي استضافته برلين في يونيو الماضي.

وقال المسؤول الألماني أنه قدم التهنئة لرئيس الوزراء على اتفاق جوبا لسلام السودان، وكذلك بشأن المفاوضات الممتازة في واشنطن التي أفضت إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادته لوضع الحصانة السيادية، موضحاً أن هذا الأمر يُعتبر إنجازا مهما للسودان.

وأعرب عن تطلعه للقاء ممثلي مجلس السيادة، كما كشف عن لقاء مرتقب له مع ممثلي المجتمع المدني ونشطاء ثورة ديسمبر، قائلا "ثورة ديسمبر المجيدة لن ينساها ولن يتوقف عن احترامها العالم لأعوام قادمة".

وأكد مساعد وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستظل من أكثر الشركاء الملتزمين ناحية السودان بالعمل والسعي لإنجاح هذا الانتقال السياسي.