أمريكا تعتزم مساعدة السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم 4 أغسطس 2021 - قال مسؤول في السفارة الأميركية بالخرطوم إن بلاده على استعداد لمساعدة السودان في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

مقر وزارة العدل بالخرطوم

وظلت واشنطن تُقدم دعم ومساعدات إلى الخرطوم في مجالات عديدة، وذلك بعد الرئيس عمر البشير عن الحُكم في 11 أبريل 2019.

وعقدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووكيل وزارة العدل سهام عثمان، الأربعاء، اجتماعا، مع رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأميركية في الخرطوم، الذي اكد إن بلاده "ترغب وعلى استعداد لمساعدة السودان في جانب غسل الأموال ومحاربة الإرهاب".

وبحث الاجتماع سبل توفير الدعم الفني الأميركي في هذا المجال، حيث استعرض المساعدات المطلوبة لتعزيز قدرات السُّلطات الوطنية ذات العلاقة بالمكافحة.

وشكّل الطرفين فريق عمل مصغر ليعمل على تحديد الاحتياجات الفنية وكيفية تنفيذها في الفترة المقبلة.

وقال نائب محافظ بنك السودان فاروق محمد النور وهو أيضًا الرئيس المناوب للجنة الوطنية إن السودان مستعد لعملية التقييم المتبادل في مجال المكافحة وذلك من أجل تعزيز اندماج النظام المصرفي المحلي في النظام المالي العالمي.