أمطار وسيول عارمة تضرب العاصمة السودانية

الخرطوم 1 أغسطس 2020- هطلت أمطار غزيرة على العاصمة السودانية الخرطوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تأثرت أجزاء واسعة شرقها بسيول عارمة قادمة من شرق البلاد.

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وعلى مدى يومي الجمعة والسبت استمر هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح وزوابع رعدية بالعاصمة الخرطوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن ولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، وأمطار ستشهد أمطاراً بكميات متفاوتة ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية في ولايات (الشمالية، نهر النيل، كردفان الكبرى، وولايات دارفور).

ودعت الهيئة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خاصة القاطنين بالمناطق المكشوفة، والعاملين في مناطق التعدين.

ووقف والي الخرطوم، أيمن خالد، على المناطق المتأثرة بالسيول التي ضربت منطقة شرق النيل.

وأفاد مكتب الإعلام في ولاية الخرطوم أم الوالي وجه بالشروع فورا في اجراء معالجات هندسية إسعافيه سريعة لتصريف المياه وتم ارسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم الى مناطق آمنة.

وعقد والي الخرطوم اجتماعا طارئا حضره قادة القوات النظامية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية والدفاع المدني وامين عام الحكومة ومدير عام وزارة البنى التحتية ومعاونوه ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني الاتحادي والولائي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأجرى الاجتماع تقييما شاملا للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل من واقع الزيارات الميدانية للوالي وزيارات منظمات المجتمع المدني.

وأكد الاجتماع أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم تضم ممثلين للقوات النظامية والدفاع المدني ووزارات البنى التحتية والتنمية الاجتماعية والصحة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.