أمطار وصواعق تتسبب في مصرع 5 أشخاص وقطع الطرق بالقضارف

آمطار بمعدلات قياسية في ولاية القضارف ـ 26 أغسطس 2021

القضارف 27 أغسطس 2021 ـ لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء صاعقة وأمطار بمستويات قياسية ضربت ولاية القضارف وأدت لقطع الطرق بين محليات الولاية.

وأصابت صاعقة 4 من عمال الزراعة في منطقة الدباسين بمحلية الفاو التابعة لولاية القضارف ما أدى لوفاتهم في الحال، بينما لقي شخص آخر مصرعه إثر سقوطه داخل بئر بمنطقة الصباغ بمحلية البطانة.

وجرى تحويل جثامين الصاعقة إلى مشرحة مستشفى القضارف وتدوين بلاغ بالرقم 250 تحت المادة 50 إجراءات بقسم المدينة.

وشهدت ولاية القضارف أمس الخميس أمطار غزيرة بمستويات عالية أسفرت عن سيول وعواصف رعدية.

وبلغت معدلات الأمطار 120 ملم وأسفرت عن انهيار عدد من المنازل في محليات الفشقة والرهد والمفازة فضلا عن انهيار الجسر الواقي في منطقة كركورة بالفشقة وانقطاع الطريق الرابط بين محلية الرهد ومدينة القضارف في 5 مناطق.

وتشهد محلية الرهد أزمة مياه حادة ونقص في المواد الغذائية والأطعمة بعد انعزال المحلية تماما منذ خمسة أيام.

وحذر مواطنون من كارثة صحية وبيئة قادمة جراء نقص الامداد الدوائي وانتشار الثعابين والعقارب واختلاط مياه الأمطار والسيول مع الصرف الصحي.

وأدت السيول الى تشريد نحو 6000 أسرة في محليات الفشقة والرهد والمفازة مما دفع لجنة الطوارئ لعقد اجتماع طارئ برئاسة والي القضارف المكلف محمد أحمد عبد القادر بحضور.

وأكد مدير شرطة الدفاع المدني ومقرر لجنة الطوارئ بالولاية العميد أسامة عبد الغني عن تدخل شرطة الدفاع المدني وغرفة الطوارئ لاعادة طريق "الحواتة ـ الفاو ـ القضارف" عبر هيئة الطرق والجسور والدفع بتعزيزات من الدفاع المدني مزودة بعدد من المضخات لسحب المياه وتمكين الآليات من العمل.

وأضاف عبد الغني أن الدفاع المدني وزع 3000 شيكارة خيش لسد الجسر الواقي والتدخل الهندسي فضلا عن ارسال الخيام.