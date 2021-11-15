أميركا: إجراءات الجيش السوداني الأحادية تهدد الشراكة بين البلدين



الخرطوم 15 نوفمبر 2021 - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تشكيل قائد عام الجيش للمجلس السيادي وإجراءاته الأحادية تهدد الشركات مع الولايات المتحدة.

وشكّل قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة برئاسته، ضمن إجراءات أخرى اتخذها بعد انقلابه على حكومة الانتقال التي كان يشاركها السُّلطة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي، الاحد؛ إن "التعيين المزعوم للجنرال البرهان لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة لم ترشحهم قوى الحرية والتغيير وهو انتهاك واضح ويمثل تصعيدا كبيرا في الأزمة".

وأضافت: "نحث قوات الأمن على الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تخاطر بالشركة الأمريكية السودانية".

وتُطالب أمريكا والدول الغربية والأمم المتحدة بإعادة حكومة الانتقال الذي عُزلت عن الحكم بعد الانقلاب العسكري، بناء على اتفاق تقاسم السلطة بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير المبرم في أغسطس 2019.

وتشن قوى الأمن حملات قاسية على المناوئين للانقلاب حيث زجت بالمئات في السجن فيما قتلت 24 شخصًا منذ وقوع الانقلاب في 25 أكتوبر الماضي.