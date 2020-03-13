 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 13 آذار (مارس) 2020

أميركا تدعو دول الخليج لمواصلة دعمها للسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 31 كيلوبايت
بن زايد استقبل البرهان في دبي ..26 مايو 2019 صورة لـ "و ا م "

الخرطوم 13 مارس 2020- دعت الولايات المتحدة الأميركية دول الخليج العربي إلى مواصلة ما انقطع من تقديم العون المالي الاقتصادي للسودان والذي توقف في أعقاب ادعاءات بأن أمريكا طلبت من هذه الدول وقف ما التزمت به من توفير دعم يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنتا في أبريل الماضي دعما ماليا واقتصاديا بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان عقب الإطاحة بالنظام السابق في الخرطوم.

ونقل مسؤولين حكوميين في السودان لـ (سودان تربيون) تأكيدهم أن الخرطوم لم تستلم سوى مليار دولار فقط بعد تذرع دول الخليج بأن واشنطن طلبت منها إيقاف الدعم المالي والاقتصادي تحت دعاوى أنه دعم للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالبلاد.

وردا على سؤال لـ (سودان تربيون) حول هذا الادعاء، قال مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية بالخرطوم كيث هيوز، ، برسالة على البريد إلكتروني الخميس قال فيها "إنهم في الولايات المتحدة يشجعون دول الخليج على دعم الحكومة الانتقالية في السودان.”

وأضاف: " حكومة الولايات المتحدة تدعم وتشجع بالكامل جميع شركاء السودان، بما في ذلك الشركاء الخليجيين، على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".

يشار إلى أن الدول الخليجية قدمت التعهد بذلك الدعم المالي والاقتصادي البالغ 3 مليارات دولار للمجلس العسكري الانتقالي بعد أيام من إسقاط نظام البشير.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قراءة في دفتر ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة 2020-03-13 22:45:17 بقلم: آدم كبر في ديسمبر من العام ٢٠١٨؛ انطلقت شرارة الثورة في كل من عطبرة ومن بعدها الدمازين وهي شرارة مستصغره بسبب ضيق المعيشة وانعدام الخبز لكنها أذنت بانفجار البركان الشعبي ضد الحركة الإسلامية ومؤتمرها اللاوطنى ٠٠ (...)

المشهد واتجاهات الصراع 2020-03-08 22:40:54 بقلم : محمد عتيق الواقع الراهن بتعقيداته نتيجة منطقية للشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين والمعروفة عند الجميع بأنها ناتجة عن توازن القوة/الضعف بينهما .. قوى الحرية والتغيير بمختلف مكوناتها هي قيادة الثورة التي (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (3 - 4) 2020-03-07 15:53:11 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk ثورات دارفور وحدود السُّودان في الإقليم الغربي من السُّودان كانت توجد سلطنتان احتفظتا باستقلالهما منذ عهد المهديَّة وهما: دار قِمِر في الشمال ودار مساليت في الجنوب، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.