أميركا تدعو دول الخليج لمواصلة دعمها للسودان

بن زايد استقبل البرهان في دبي ..26 مايو 2019 صورة لـ "و ا م "

الخرطوم 13 مارس 2020- دعت الولايات المتحدة الأميركية دول الخليج العربي إلى مواصلة ما انقطع من تقديم العون المالي الاقتصادي للسودان والذي توقف في أعقاب ادعاءات بأن أمريكا طلبت من هذه الدول وقف ما التزمت به من توفير دعم يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنتا في أبريل الماضي دعما ماليا واقتصاديا بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان عقب الإطاحة بالنظام السابق في الخرطوم.

ونقل مسؤولين حكوميين في السودان لـ (سودان تربيون) تأكيدهم أن الخرطوم لم تستلم سوى مليار دولار فقط بعد تذرع دول الخليج بأن واشنطن طلبت منها إيقاف الدعم المالي والاقتصادي تحت دعاوى أنه دعم للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالبلاد.

وردا على سؤال لـ (سودان تربيون) حول هذا الادعاء، قال مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية بالخرطوم كيث هيوز، ، برسالة على البريد إلكتروني الخميس قال فيها "إنهم في الولايات المتحدة يشجعون دول الخليج على دعم الحكومة الانتقالية في السودان.”

وأضاف: " حكومة الولايات المتحدة تدعم وتشجع بالكامل جميع شركاء السودان، بما في ذلك الشركاء الخليجيين، على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".

يشار إلى أن الدول الخليجية قدمت التعهد بذلك الدعم المالي والاقتصادي البالغ 3 مليارات دولار للمجلس العسكري الانتقالي بعد أيام من إسقاط نظام البشير.