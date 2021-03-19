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أميركا تزود السودان بـ 300 ألف طن قمح خلال العام الحالي

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الخرطوم 19 مارس 2021- وقعت الحكومة السودانية الجمعة اتفاقا تزود بموجبه الولايات المتحدة الخرطوم السودان بـ 300 ألف طن من القمح خلال العام الجاري.

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اتفاق سوداني أميركي بواشنطن يقضي بوصول شحنات من القمح للخرطوم

وقضى الاتفاق الذي جرى توقيعه في واشنطن بأن ترتفع الكمية لـ 420 ألف طن متري سنوياً للأعوام الثلاث القادمة (2022، 2023، 2024).

ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من القمح الأميركي إلى البلاد في موعد أقصاه بداية شهر يونيو القادم.

ووقع بالإنابة عن حكومة السودان، سفير الخرطوم لدى واشنطن نورالدين ساتي، وعن الجانب الأميركي دانيل ويتلي، المدير المكلف لإدارة الخدمات الزراعية الأجنبية بوزارة الزراعة الأميركية.

وبحسب تصريح عن إعلام مجلس الوزراء في الخرطوم فإن نورالدين ساتي تقدم بالشكر للإدارة الأميركية وقال خلال الكلمة التي ألقاها بحفل التوقيع إن ما تم هو تتويج للتقدُّم المُضطرِّد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي.

ويشار الى أن حاجة السودان السنوية للقمح تصل الى حوالي مليوني ونصف المليون طن، أنتج السودان منها محليَّاً في الموسم الشتوي من العام الماضي مليون ومائة ألف طن من إجمالي مساحة مزروعة قُدِّرت بسبعمائة وخمسين ألف فدان، ارتفعت في موسم هذا العام لتسعمائة وعشرة ألف فدان.



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