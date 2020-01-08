أميركا تفرض عقوبات على النائب الأول لرئيس جنوب السودان

تعبان دينق خلال مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018

واشنطن 8 يناير 2020 – فرضت الادارة الأميركية الأربعاء عقوبات على نائب رئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق، في أحدث تحرك لواشنطن للضغط على الساسة في البلاد لتشكيل حكومة وحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء 8 يناير، عقوبات على تعبان دينق قاي النائب الأول لرئيس جنوب السودان".

وتتهم واشنطن تعبان بالاشتراك في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك اختفاء وقتل مدنيين وإطالة أمد الصراع في البلاد

وقالت الوزارة طبقا لرويترز إن قاي نسق وأدار عمليتي القتل المزعومتين للسياسي المعارض أقري إدري ومحامي حقوق الإنسان دونق صموئيل لواك بغية تعزيز موقعه في الحكومة وترهيب المعارضين.

وظل قاي، وهو الحاكم السابق لمنطقة غنية بالنفط في جنوب السودان، لفترة طويلة شخصية حكومية مهيبة في البلاد متمتعا بعلاقات وثيقة مع الرئيس سلفا كير.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بيانا دعا فيه قادة الحكومة والمعارضة إلى النأي بأنفسهم عن أولئك الذين يفسدون عملية السلام.

وقال إن تعبان تحرك بالنيابة عن كير "لإحداث الانقسام وغرس بذور الريبة، وإطالة أمد الصراع في جنوب السودان، وإعاقة عملية المصالحة والسلام".

واستهداف قاي بالعقوبات هو الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات أمريكية من هذا النوع.

والشهر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة اثنين من وزراء حكومة جنوب السودان على القائمة السوداء، بعد أيام من فرض عقوبات على خمسة مسؤولين على مستوى أدنى تقول إنهم مسؤولون عن القتل المحتمل للناشطين الحقوقيين في عام 2017.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي جوستين موزينيتش في البيان "محاولة تعبان دينق لإسكات المعارضة تعرقل قدرة البلاد على تنفيذ اتفاق للسلام".