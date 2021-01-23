أميركا تقدم مساعدات تقنية بـ 160 الف دولار لوزارة الخارجية السودانية

الخرطوم 23 يناير 2021 - قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساعدات تقنية إلى وزارة الخارجية السودانية تشمل التدريب، بتكلفة 160 ألف دولار.

مقر الخارجية السودانية

ووقع اتفاق المنحة مدير مركز المعلومات التابع للخارجية السودانية حسن عبد السلام وشركة كيمونكس العالمية للتنمية وهي شركة شريكة لوكالة التنمية الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن المنحة "تهدف إلى بناء المقدرات التقنية لمركز المعلومات وذلك عبر تقديم العون التقني والاستشاري لرفع القدرات".

وأضافت: "تشمل المنحة أيضًا تقديم العتاد التقني لوزارة الخارجية وتدريب الكوادر الفنية".

وأشار البيان إلى أن المنحة الأميركية تُمهد لوزارة الخارجية "التحول إلى برامج الدبلوماسية الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية".

وتُعد هذه المنحة هي المرحلة الأولى من برامج الدعم التقني الذي يُقدم إلى حكومة الانتقال.

واعتبر وزارة الخارجية هذه المنحة "نقطة تحول في العلاقات السودانية الأميركية بعد رفع الحظر التقني المفروض على الخرطوم".

وأكدت على أن الحظر التقني حرم السودان من استجلاب المعدات والبرمجيات وذلك لمنع التعامل المباشر لشركات التقنية الأميركية والمؤسسات الحكومية السودانية.

وتحسنت العلاقات بين الخرطوم واشنطن بعد تسلم حكومة الانتقال الحُكم في البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير عن السُلطة (يونيو 1989 - أبريل 2019).