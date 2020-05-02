الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الخرطوم 2 مايو 2020 – أعلنت الولايات المتحدة، عن تقديم 23.1 مليون دولار، مساعدات إضافية للسودان لدعم جهوده للتصدي لجائحة كورونا.

وقالت واشنطن، في 23 أبريل الفائت، إنها سترفع مساعداتها إلى 13.7 مليون دولار لتخفيف انتشار فايروس كورونا في البلاد.

ورفعت مساعداتها بعد تفشي الجائحة، حيث رصدت في البداية 8 ملايين دولار أعلنت عنها في 27 مارس الماضي.

وقدمت الولايات المتحدة دعمها الإضافي بمبلغ 23.1 مليون دولار، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإعانة السودان في مكافحة جائحة كورونا، التي وصلت حالات الإصابة فيها إلى 533 حالة، بينهم 39 حالة وفاة.

وقالت الوكالة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "إن الدعم الإضافي، يشمل 16.8 مليون دولار للاتصال حول منع العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة والوقاية من العدوى وإدارة الحالات وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة".

وأضاف: "ويشمل الدعم الإضافي 5 ملايين دولار، في شكل مساعدات عينية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة. وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان".

والثلاثاء، حذرت الأمم من تعرض السودان لكارثة صحية، يمكن أن تفجر صراعات، بسبب تفشي جائحة كورونا، وطالبت المانحين بتقديم عون فوري له.

وقالت المفوضة السامية للأمم لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت: "النظام الصحي السوداني، ليس معدًا للتعامل مع تفشي المرض بالصورة التي شهدناه في أماكن أخرى من العالم. والطريقة الوحيدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في السودان هي أن يكثف المانحون مساعداتهم وان يمدوا يد العون له".