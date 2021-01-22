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أمين عام الأمم المتحدة يهاتف حمدوك بشأن أحداث الجنينة والفشقة

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حمدوك التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أديس أبابا .. الأحد 9 فبراير 2020 (سونا)

الخرطوم 22 يناير 2021 ـ تلقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول أحداث مدينة الجنينة بغرب دارفور وأزمة الفشقة الحدودية الناشبة بين السودان وإثيوبيا.

كما تناولت المهاتفة بين حمدوك وغوتيريش، بحسب تعميم لمجلس الوزراء مساء الخميس، مسار تطور الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها وخُطط الحكومة الانتقالية للاستجابة لها.

وعبّر غوتيريش عن متابعته اللصيقة للأحداث التي جرت خلال الأسبوع المنصرم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وقدّم حمدوك شرحاً لرئيس المنظمة الدولية تضمن التعزيزات العسكرية والأمنية التي دفعت بها الحكومة للولاية، والإجراءات القانونية التي يجري اتخاذها لمحاسبة جميع من تسبب في الانتهاكات.

كما أطلعه على الخطوات المستقبلية المرتبطة بتحقيق السلام المجتمعي وتكوين الآلية الوطنية لحماية المدنيين وحرص الحكومة على توفير كل الُمعينات المطلوبة لها خصوصاً وأنها الهيئة المناط بها استبدال قوات يوناميد لحماية المواطنين.

وقتل نحو 160 شخصا وجرح حوالي 200 شخص في تفلتات أمنية ذات طابع قبلي السبت والأحد الماضيين بين العرب الرحل والنازحين في مدينة الجنينة.

من جانب آخر بحث الاتصال الهاتفي الأزمة بالحدود الشرقية للبلاد، حيث شدد رئيس الوزراء على أن القوات المسلحة السودانية تنتشر لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وداخل الحدود الوطنية وأن السودان لا يُريدُ حرباً مع أحد.

وأبلغ حمدوك، الأمين العام للأمم المتحدة أن الاعتداءات التي تعرض لها السودانيين بالمناطق الحدودية، مما أدى لفقدان أرواح، هو ما فرض على القوات السودانية تعزيز وجودها على الحدود.

وبحسب تعميم مجلس الوزراء فإن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تفهمه لذلك.

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ العام 1995.



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