أنباء عن العثور على جثث لمفقودين في فض الاعتصام بولاية نهر النيل

- معتصمون في محيط القيادة للقوات المسلحة السودانية ..الأربعاء 10 أبريل 2019 (سودان تربيون)
الخرطوم 11 أغسطس 2020 – توجه فريق من لجنة التحقيق في اختفاء أشخاص إثر فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني خلال يونيو الماضي، وهيئة الطب العدلي، الثلاثاء، إلى ولاية نهر النيل، لنبش 3 جثامين يرجح أنها لمفقودين.
وفي يوليو الماضي عثر الأهالي بولاية نهر النيل على جثث المفقودين طافية على النيل، وقبروهم في حضور الشرطة والنيابة.
وطبقا لما أوردت صحيفة "السوداني" الثلاثاء، فإن اللجنة حققت حول الجثامين الثلاثة وفقا للمعايير الدولية للمفقودين، ورجحت بنسبة كبيرة أن تكون لمفقودين في فض الاعتصام، وأمرت بنبش الجثامين لتشريحها وأخذ عينات وراثية بغرض مطابقتها مع عينات مأخوذة مسبقا من ذوي المفقودين.
وفي أكتوبر 2019 حث مجلس السيادة الانتقالي، والمخابرات العامة السودانية، على تكوين لجنة مشتركة، للبحث عن مفقودي حادثة فض الاعتصام.
وفي 5 سبتمبر2019، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عدد المفقودين بشكل رسمي.
بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 أغسطس2019، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.
وأفاد التجمع، في يوليو من العام ذاته بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.
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