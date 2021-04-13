أنباء عن توجه وفد أمني سوداني الى إسرائيل الأسبوع المقبل

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الخرطوم 13 أبريل 2021- نقلت "رويترز" عن مصدرين الثلاثاء عزم السودان إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة أميركية.
وألغى مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي قانون مقاطعة إسرائيل المعمول به منذ العام 1958 على ان يجاز الإلغاء ليكون سارياً في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بوصفهما الهيئة التشريعية المؤقتة.
وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه.
ولم يدل المتحدثان باسمي الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.
وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في الاتفاق على التحرك صوب علاقات طبيعية مع إسرائيل في عام 2020 عبر اتفاقات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتعهدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بانتهاج نفس السياسة.
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