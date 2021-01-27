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أهالي غاضبون يهاجمون مقر إزالة التمكين بولاية القضارف

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الأهالي يكتبون على حائط مقر اللجنة "لا للظلم".. صورة لـ"سودان تربيون".

القضارف 27 يناير 2021 - هاجم أهالي غاضبون مقر لجنة التفكيك وإزالة التمكين في ولاية القضارف، شرقي السودان، احتجاجًا على قرارها الخاص بنزع مساحات زراعية منهم.

وأعلنت فرعية لجنة التفكيك بولاية القضارف، السبت، عن استرداد 27 ألف فدان زراعي في سهل البطانة من أصحابها، قالت أنهم استولوا عليها بطريقة غير قانونية، حيث كانت في الأصل مراعٍ للماشية.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، السبت: "هاجم أهالي غاضبون من محلية البطانة مقر لجنة التفكيك وإزالة التمكين، احتجاجًا على نزع مساحات زراعية".

وأشاروا إلى أن المساحات الزراعية المُستردة بواسطة لجنة التفكيك تُعد "أراضي زراعية حكر لقبيلة الشكرية مُنذ السلطنة الزرقاء".

وقال المهاجمون لمقر الحكومة المحلية إن المساحات الزراعية المُستردة لم يتحصلوا عليها عبر تصديقات حكومية من الأنظمة المتعاقبة.

وكان أهالي البطانة قد رفعوا مذكرة مطلبية إلى والي الخرطوم تدعوه للتدخل وإرجاع المساحات الزراعية لهم، غير أن المسؤول أفادهم بأن قرار الاسترداد فني وليس سياسي.

واعتبر مزراع من البطانة، يُدعى مصطفى أحمد حاج عبد الله، أن قرار لجنة التفكيك سياسي، مشيرًا إلى أن جميع أهالي البطانة يعتقدون أن القرار سياسي وليس فني.

وأضاف، خلال حديثه لـ"سودان تربيون": "القرار يستهدف أهل المنطقة وثرواتها، البطانة تستقبل أكثر من مليوني رأس من الماشية سنويًا".

ويُعد سهل البطانة بمثابة مناطق رعي للماشية لجميع ولايات البلاد المحيطة به، حيث يقوم الرعُاة برعي أنعامهم في السهل طوال الخريف فيما يُعرف محليًا بـ "النشوق"، والعودة إلى ديارهم في فصل الصيف.



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