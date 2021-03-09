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أيلولة ضبطيات من الذهب والنقد الأجنبي للحكومة السودانية

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الخرطوم 9 مارس 2021 ـ كشفت الحكومة الانتقالية في السودان عن أيلولة ضبطيات من الذهب ومبالغ من النقد الأجنبي كانت ضبطتها هيئة الجمارك لعامي 2018 و2019م للحكومة.

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صورة لقوات مكافحة التهريب بشرق السودان ـ موقع وكالة السودان للأنباء

ووعد وزير المالية جبريل إبراهيم بمد هيئة الجمارك ومكافحة التهريب بالأجهزه المتطورة التي تساعد في الكشف على هذه الجرائم التي تهدد الأمن والاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون فإن الوزير وقف بمكتبه أمس الإثنين بحضور وكيل المالية آمنة أبكر ووكيل التخطيط بالوزارة أمين صالح إلى جانب مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر بشير على ضبطيات لعام 2018 ـ 2019.

وحوت الضطيات 48,151.4 كيلو جرام من الذهب و388.010.00 دولار إضافة إلى 2.572.120.00 ريال سعودي و73.355.00 درهم إماراتي.

كما شملت أيضا 11.650.00 ريال قطري، 26.300.00 يورو، 15.080.00 جنيه استرليني و8.660.00 جنيه سوداني.

وأثنى إبراهيم على مجهودات هيئة الجمارك ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وأكملت تلك المعروضات مرحلة التقاضي وأصبحت ملكا لحكومة السودان.

وأكد الوزير أن الحكومة تقدرمجهودات الهيئة في مكافحة الجرائم وأضاف أن السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة كتوحيد سعر الصرف تساعد المواطن في بيع وشراء العملات والذهب من الجهات الرسمية من غير اللجوء الى التهريب.

بدوره أكد الفريق بشير الطاهر بشير جاهزية الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التهريب من أكبر التحديات التي تواجه الجمارك ما يتطلب أجهزة متتطورة حتى يتم الكشف على هذه الجرائم.



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