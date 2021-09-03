إثيوبيا تعلن احباط هجوم تخريبي للتقراي على سد النهضة

تعاظم خلافات السودان ومصر مع اثيوبيا التي تشيد سد النهضة العملاق .. صورة لرويترز

الخرطوم 3 سبتمبر 2021 ـ أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية إحباط محاولة لمسلحين يتبعون لجبهة تحرير تقراي في منطقة "المحلة" بإقليم بني شنقول قرب الحدود السودانية كانت تسعى لتعطيل بناء سد النهضة.

وقال المسؤول العسكري بمنطقة متكل في إقليم بني شنقول العقيد سيف إنجي إن قوات الدفاع تمكنت من قتل 50 شخصا، وإصابة 70 آخرين بجروح خطيرة، إثر مواجهات بين جماعة مسلحة والجيش الذي يتولى حماية المنطقة المحيطة بالسد.

ويقع سد النهضة على بعد حوالي 15 كلم من الحدود السودانية، ومن الممكن أن يتسبب انهياره في الحاق أضرار بسدود ومدن السودان المشاطئة لنهر النيل.

وأضاف المسؤول العسكري الإثيوبي أنه تم الاستيلاء على ألغام مضادة للمركبات، وأنواع مختلفة من المتفجرات كانت بحوزة الجماعة المسلحة، وقال إن الأخيرة التي تم القضاء عليها تتبع جبهة تحرير إقليم تيقراي.

وأوضح أن الجيش يتابع ويراقب عن كثب المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان لحماية سد النهضة والمنطقة من أي تهديدات داخلية وخارجية.

وحققت جبهة تحرير تيقراي تقدما ملفتا منذ يونيو الماضي على حساب القوات الفدرالية الإثيوبية، واستعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، وبدأت منذ 22 يوليو الماضي التوغل في إقليمي العفر وأمهرة المجاورين لتيقراي.

وشجع هذا التقدم العسكري متمردي جيش تحرير أورومو على إعلان تحالفهم مع جبهة تحرير تيقراي في 11 أغسطس الماضي، وتأكيدهم وجود مجموعات أخرى منخرطة في مناقشات مماثلة، ومنها حركة تحرير إقليم بني شنقول، التي تعادي حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وفي 19 أبريل الماضي سيطر مسلحون من حركة تحرير بني شنقول بشكل كامل على مقاطعة سيدال بالإقليم، بعد تمرد 200 جندي إثيوبي من بني شنقول، واستولوا على أسلحة للجيش في معارك بالإقليم، وانضم إليهم عدد من الأهالي.

ويجتاح العنف الشمال الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء قوات إلى تيقراي للإطاحة بحكام الإقليم المتاخم لحدود السودان، ردا على هجمات تعرّضت لها معسكرات للجيش.