 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 11 تموز (يوليو) 2021

إجراءات أمنية صارمة على بورتسودان وإرسال قوات مشتركة للسيطرة على الوضع

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 56.6 كيلوبايت
نادي الأمير بحي "سلبونا" كان مسرحا لعبوة ناسفة ..

بورتسودان 11 يوليو 2021 - أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إرسال تعزيزات عسكرية وفرض إجراءات أمنية صارمة على بورتسودان، بعد هجوم سائق دراجة نارية على تجمع مدني بعبوات ناسفة.

وأدى الهجوم إلى وفاة ثلاث أشخاص، كما قتل الجُناة امرأة أثناء فرارهم من مسرح الجريمة التي تُعد تطورا خطيرا في أوضاع ولايات شرق السودان المضطربة.

وعقد حمدوك، الأحد، اجتماعا وزاريا طارئا بحث أزمة الأمن في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كرفان التي تشهد ايضا اضطرابات امنية بسبب نزاعات قبلية.

وأعلن حمدوك، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"؛ عن "فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات في بورتسودان، والقبض على من يثبت تورطه في أحداث العنف".

وقرر حمدوك إرسال وزراء الداخلية والنقل والصحة وقيادات عسكرية وأمنية وشرطية إلى بورتسودان، لعقد مباحثات مع قادة الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية ومخاطبة القضية بكافة أبعادها.

وأعلن وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى البحر الأحمر وجنوب كردفان.

وقالت لجنة الأمن بولاية البحر إن"الأجهزة الشرطية والعدلية قادرة على ضبط التفلتات، مع تقديم المتهمين للعدالة".

وكشف البيان عن مقتل رجل صباح السبت في مشاجرة نشبت في أحدى سيارات النقل العام.

وأشارت إلى أن ذوي القتيل بعد تسلمهم جثته، جرى إغلاق الطريق الدائرة مما تسبب في إعاقة حركة المرور وحرق شاحنة وركشة "توك توك"، كما أصيب شخصان بأعيرة نارية.

وغدت بورتسودان ساحة لتصفية خلافات ذات طابع قبلي، وسط اتهامات بدعم نافذين في حكومة الانتقال لأحد أطراف الصراع.

ويدور الصراع في بورتسودان بين مكونات البني عامر والحباب من جهة والهدندوة من جهة أخرى، لكن في أصل الخلاف بحث عن نفوذ من خلال معارضة وتأييد مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام.

واتهمت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر متفلتين بإطلاق أعيرة نارية على قوات مشتركة، الجمعة، مما أدى لإصابة أحد عناصر الدعم السريع، وذلك بأحياء القطاع الجنوبي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مبادرة حوض النيل (4) 2021-07-11 14:44:27 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 وُصِفت مبادرة حوض النيل بأنها شراكة حكومية دولية لدول حوض النيل العشر وهي بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، (...)

قرنيت سلبونا.. أزمة الشرق المفتعلة 2021-07-11 06:38:01 بقلم : أمير بابكر عبدالله منذ أيام وأنا احاول الوقوف على تفاصيل ما يجري داخل مدينة بورتسودان والبحر الأحمر عموما والتأكد من المعلومات المتواترة، متجاوزا الوقوع في شرك الظاهر الذي تثيره منصات التواصل الاجتماعي، والذي ينحو (...)

خطوة أخرى في التعاون النيلي: إنشاء التكونايل (3) 2021-07-10 07:09:04 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 بعد نهاية الفترة الثانية لمشروع الهيدرميت في عام 1982، استمر العمل في المشروع بدعم من الدول المشاركة حتى عام 1992. وفي ديسمبر من ذلك العام قرر (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.