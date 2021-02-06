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السودان :حراسة مشددة لأول نشاط مناصر للتطبيع مع إسرائيل

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أبو القاسم برطم صاحب دعوة ملتقى التسامح الديني يتوسط رجال دين في الفعالية التي عقدت بالخرطوم ـ 6 فبراير 2021

الخرطوم 6 فبراير 2021 ـ وسط حراسة مشددة انعقد، مساء السبت، أول نشاط شعبي في السودان للتطبيع مع إسرائيل تحت لافتة اللقاء الأخوي الأول لتعزيز التسامح والسلام الاجتماعي، بمشاركة حاخام يهودي خاطب اللقاء من القدس.

ونظم النائب البرلماني المستقل السابق ورجل الأعمال أبو القاسم برطم الفعالية التي انعقدت بفندق كورنثيا في الخرطوم بمشاركة عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا ورجال دين مسلمين ومسيحيين ويهود وهندوس ولا دينيين.

وكان لافتا خلال الملتقى بث كلمتين محفزتين للتعايش بين الأديان من الحاخام ديفيد روزون من إسرائيل والقس انغبورغ ميدتوم من النرويج.

ومنذ لقاء بأوغندا بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير 2020 تسارعت خطى التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

كما خاطب الملتقى عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا وسفيرة النرويج ورئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق عبد الرحمن حسن حامد الأب فلو ثاوث فرج.

وأكدت عضو مجلس السيادة أن الصراعات داخل الدولة الواحدة وبين الدول تحتم على الجميع تبني قيم الخير، مشيرة إلى أن كل الأديان تدعو للخير وليس إلى العنف والبغضاء.

واعتبر صاحب الدعوة أبو القاسم برطم الملتقى سانحة لتعزيز التعايش بين السودانيين مؤكدا أن الدعوة للتعايش ملحة وضرورة من أجل خلق وطن يسع الجميع.

وشارك في الملتقى يهود سودانيون وأسر سودانية جذورها يهودية، واعتبروا الملتقى بذرة لتعايش اليهود السودانيين في العلن بدون خوف.

وتمركزت مصفحة للشرطة على غير العادة عند مدخل فندق كورنثيا كما انتشر رجال شرطة ملثمون حول القاعة التي استضافت الملتقى.



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