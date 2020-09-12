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إجلاء 160 سودانيا من ليبيا بينهم طلاب يجلسون لامتحانات الشهادة بالأحد

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الخرطوم 12 سبتمبر 2020 – أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إجلاء عشرات السودانيين العالقين في ليبيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وسفارة الخرطوم في طرابلس.

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مقر الخارجية السودانية

وقالت الخارجية في بيان تلقته "سودان تربيون"، "قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة السودانية في طرابلس بإجلاء حوالي 160 مواطنا سودانيا من ليبيا منهم 18 طالبا سودانيا من مدرسة الأخوة الليبية السودانية يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية يوم غد الأحد".

وأوضح البيان أن الطائرة المقلة للمواطنين السودانيين ستصل إلى مطار الخرطوم في حوالي الرابعة من عصر اليوم.

وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تنظيم الرحلة مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية والطيران المدني ووزارة الصحة الاتحادية لضمان وصول الطلبة مع العائدين تفاديا لفقدان فرصتهم في الجلوس للامتحانات.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة الدولية تقوم بتنظيم رحلات الإجلاء للسودانيين من ليبيا منذ الأول من يونيو العام 2019 وحتى الآن.

ونوَّه إلى أن عدد رحلات الإجلاء بلغ 13 رحلة، منها واحدة من مدينة بنغازي، بالإضافة إلى إجلاء ما يفوق خمسة ألاف مواطن سوداني من ليبيا جوا، إلى جانب تنظيم 15 رحلة برا من المناطق الشرقية من ليبيا عبر معبر (أم مساعد -السلوم -وادى حلفا).

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.



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