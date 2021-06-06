إدارة مشروع الجزيرة تطالب بأيلولته لوزارة المالية وبنك السودان

الخرطوم 6 يونيو 2021- رهن وزير المالية السوداني معالجة مشكلات مشروع الجزيرة وزيادة مساهمته في الاقتصاد بوضع رؤية استراتيجية للنهوض بالمشروع بينما طالبت إدارة المشروع بأيلولته لوزارة المالية وبنك السودان المركزي.
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وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الأحد فإن الوزير أعلن حل مشكلة الري الخاصة بالمشروع جزئياً عبر المشاريع الممولة من البنك الدولي.
وأكد ان معالجة مشكلات مشروع تتطلب وضع رؤية استراتيجية للنهوض بالمشروع تتضمن وجود شريك حقيقي من القطاع الخاص لتطوير المشروع وزيادة انتاجيته وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
ونوه إلى أهمية صدور القانون الجديد للمشروع وفق رؤية موحدة، موجها بمعالجة مرتبات العاملين والوقوف على المشاكل والمعوقات على ارض الواقع.
وأثنى الوزير على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها إدارة مشروع الجزيرة في توفير كافة المعينات التي تساعد على انجاح الموسم الصيفي.
وتابع إن مشروع الجزيرة من المشاريع المهمة فى بناء الاقتصاد السوداني ويحتاج الى إعادة تأهيل وتطوير من خلال بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية التحتية للمشروع خاصة بعد أصبح توجه الدولة نحو الزراعة.
بدوره طالب محافظ المشروع عمر محمد مرزوق بأيلولة المشروع الى وزارة المالية وبنك السودان كما كان في السابق حتى يتسنى أن يبدأ في التحضير للموسم الزراعي قبل وقت كافي من موسم الزراعة.
وجدد عزم إدارة المشروع في تطوير المشروع من خلال حملة إعمار مشروع الجزيرة داعياً الى أن يكون تأهيل المشروع من أولويات الفترة الانتقالية.
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