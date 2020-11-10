إسرائيل تعتزم إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد لتعزيز التطبيع

الخرطوم 10 نوفمبر 2020- تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد لتعزيز عملية تطبيع العلاقات التي أعلن البلدان يوم 23 أكتوبر أنهما بصددها بوساطة الولايات المتحدة، وذلك حسبما صرح مصدر مطلع على الخطط المبدئية للوفد.

جدل كثيف أثاره اجتماع البرهان - نتنياهو في عنتيبي .. (صورة من موقع الجزيرة نت)

وتحدث المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أو جنسيته إلى رويترز يوم الثلاثاء.

ولم يكن لدى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق على الفور، ولا لدى المسؤولين السودانيين.

وحذا السودان حذو الإمارات والبحرين ووافق على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في ظل حملة سمتها الإدارة الأمريكية "الاتفاقات الإبراهيمية".

وأسهم قرار الإدارة الأمريكية الشهر الماضي برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في التمهيد للاتفاق.

وقالت إسرائيل والسودان إنهما تعتزمان البدء بإقامة صلات اقتصادية وتجارية والتركيز في البدء على الزراعة.

ويؤكد المسؤولون السودانيون في الحكومة الانتقالية إن الاتفاق مع تل أبيب حال توقيعه لن يكون نافذا الا بموافقة الهيئة التشريعية التي لم تتكون حتى الآن، بينما يجوز لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين اتخاذ القرار بموجب التفويض الممنوح لهما من الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال.