إصابة 17 معدنا في مواجهات ذات طابع قبلي بولاية كسلا

الخرطوم 12 فبراير 2021 ـ أصيب 17 معدنا، بعضهم إصابته خطرة، إثر نزاع نشب صباح الجمعة بين قبيلتين في مناطق للتنقيب الأهلي عن الذهب في ولاية كسلا شرقي السودان.
- التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين
وطبقا لمعلومات تحصلت عليها سودان تربيون فإن الشرطة دفعت بتعزيزات لموقع التعدين المتاخم لولاية الخرطوم لإحتواء التفلتات التي استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء.
ونشبت خلافات حادة صباح الجمعة بمناطق التعدين الأهلي بين أهالي المرفوباب احدى قبائل البشارين من جهة وقبيلة الخوالدة وذلك بمنطقة الوحش الأبيض بنهر عطبرة في ولاية كسلا.
وأدت المواجهات بحسب مصادر مطلعة على الحادثة إلى إصابة 17 شخصا من الطرفين منهم 15 إصابة بسلاح أبيض واثنتين بطلق ناري وتم نقل 9 منهم حالتهم خطرة إلى مستشفى ود مدني بولاية الجزيرة ومستشفى حلفا الجديدة بولاية كسلا لتلقي العلاج.
وتعود أسباب النزاع إلى قطعة أرض غنية بالذهب ادعى كل طرف ملكيته لها.
وتنتشر عشرات المناطق في السودان التي ينشط فيها التعدين الأهلي حيث يعمل عشرات الآلاف من السودانيين في التنقيب عن المعدن النفيس.
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