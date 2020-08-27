إصابات (كورونا) في السودان تتجاوز حاجز الـ 13 ألف

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 27 أغسطس 2020 – وصل عدد الإصابات بفايروس كورونا في السودان إلى أكثر من 13 ألف، تعافي نصفهم، مقابل وفاة 823 شخص، وسط توقعات بارتفاع الإصابات بعودة النشاط الدراسي.

ويتركز عدد الإصابات الأكبر في الخرطوم، الذي تضم نحو ثلثي سكان البلاد وفقًا لإحصاءات غير رسمية، كما تتركز فيها الأنشطة التجارية والدراسية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نُعلن عن تسجيل 37 إصابة جديدة بجائحة كورونا، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات، فيما تعافي 37 آخرين".

وأشارت إلى أن أجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 13054 شخص، تعافي منهم 6594، بينما وصل إجمالي الوفيات 843 وفاة.

ونعت لجنة الأطباء المركزية يوم الثلاثاء الماضي استشاري الأشعة التشخيصية بمستشفى شرق النيل البروفيسور ميرغني عثمان، الذي توفي متأثرا بإصابته بالفايروس المستجد.

ووصلت عدد الإصابات في الخرطوم بالجائحة نحو 9313، بينما بقية الإصابات متفاوتة في ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية.

وخففت السُلطات الحكومية في 7 يوليو الفائت، إجراءات كانت قد اتخذتها في مارس وأبريل، للحد من فايروس كورونا، حيث سمحت بعودة النشاط التجاري والدراسي، مع إبقاء الحظر الصحي في الفترة من السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، لكن الإجراء غير مُلتزم به بنسبة كبيرة.