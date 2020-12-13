إصابات (كورونا) في السودان تتخطي حاجز الـ 21 ألف حالة

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 13 ديسمبر 2020 – أعلنت السُّلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات منذ بدء تفشي الجائحة إلى 21.386 اصابة.
وقررت الحكومة السودانية تأجيل العام لمستوى الأساس والثانوي، ثلاث أسابيع أخرى، لمنح المدارس وقت إضافي لتوفير الاشتراطات الصحية قبل بدء العام الدراسي.
وأعلنت جامعة الزعيم الأزهري، الأحد، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لتنضم بذلك إلى جامعات اتخذت ذات الخطوة من بينها جامعتي الخرطوم والسودان.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نُعلن عن تسجيل 239 حالة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى وفاة 3 أشخاص مقابل تعافي 86 مصاب، وذلك وفقًا للتقارير الوبائية ليوم الجمعة 11 ديسمبر".
وأشارت إلى أن الخرطوم سجلت 221 حالة ضمن الإصابات الجديدة، تليها الجزيرة بـ 8 إصابات، والبحر الأحمر 3 حالات، فيما سجلت ولايتي القضارف وكسلا حالتين في كل منهما، إضافة إلى حالة واحدة في كل سنار وغرب كردفان وغرب دارفور.
ووصل عدد الوفيات في البلاد بسبب الفايروس المستجد إلى 1.347 شخص، بينما تعافي من الوباء 12.313 شخص، وذلك مُنذ انتشار الجائحة في مارس الفائت.
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