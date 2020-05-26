إصابات (كورونا) في السودان تلامس حاجز الـ 4 ألاف

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 26 مايو 2020 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات، ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 3976، والوفيات إلى 170 وفاة.

ويتخوف مسؤولو القطاع الطبي من زيادة حالات الإصابة بالفايروس المستجد، بعد تجاهل الكثير من السودانيين النصائح الطبية التي تدعو للبقاء في المنزل والتوجيهات الحكومية بمنع صلاة العيد في الساحات والمساجد، حيث أدى الآلاف، السبت، صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات العامة بالخرطوم وبعض الولايات الأخرى.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نُعلن عن تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات، وفقًا للتقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الحالات سُجلت منها 142 حالة في الخرطوم، و5 حالات في جنوب دارفور، و3 حالات في كل من النيل الأبيض وشرق دارفور، وحالتين في كسلا، وحالة واحدة في الجزيرة التي سجلت أيضًا حالة وفاة جديدة، أما بقية حالات الوفاة الـ 4 فقد سُجلت في الخرطوم.

وأفادت وزارة الصحة بتعافي 45 حالة جديدة من الوباء، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى 503.

ولا تزال الخرطوم تُسجل أكبر عدد من الحالات مقارنة بالولايات، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 3223، تليها الجزيرة بـ 245 حالة، وشمال كردفان والقضارف بـ 110 حالة في كل منهما، أما بقية الحالات فسُجلت بعدد من مناطق السودان بنسب متفاوتة.