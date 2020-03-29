إصابة سجين سوداني أثناء احتواء الشرطة احتجاجات بإصلاحية (الهدى)

الخرطوم 29 مارس 2020 – وقعت أعمال شغب بأحد أكبر السجون في العاصمة السودانية، الأحد ما أدى لإصابة سجين بعد تدخل الشرطة للسيطرة على الأوضاع.

سجن الهدى في أمدرمان

وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون" إن العشرات من المحبوسين على ذمة شيكات مالية بسجن "الهدى" الواقع غربي أم درمان نفذوا احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنهم خشية الإصابة بفايروس "كورونا"

وأفادت الشرطة في بيان توضيحي إنه في تمام التاسعة من صباح الأحد، وعند قيام سلطات مدينة الهدى الاصلاحية بتوزيع المنتظرين على أقسام الشرطة والمحاكم "قامت مجموعة من المنتظرين في سرايا القسم الخامس بالسجن بأعمال شغب وتخريب محدود".

وأوضح البيان أن قوات الشرطة بالسجن قامت بالتدخل لاحتواء الموقف، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة اللازمة لمثل هذه الحالة، والسيطرة على الوضع تماما، "ما أسفر عن إصابة نزيل إصابة طفيفة في يده، وتلقى الإسعافات اللازمة، دون تسجيل أي حالات هروب أو وفيات".

وأعلنت استخدام الحسم وفقا للقانون، ضد كل من يقوم بافتعال الفوضى والتخريب وتهديد السلامة العامة واستغلال الظروف الراهنة.