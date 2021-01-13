إصابة شرطيين خلال اشتباكات مع أهالي بـ(البطانة)

البطانة 13 يناير 2021 – أصيب شرطيان احدهما بسلاح ناري نزعه مواطن من أحد عناصر قوة داهمت مقر لتوزيع الخمور بسهل البطانة بمحلية نهر عطبرة التابعة لولاية القضارف.

الفريق شرطة عزالدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "أصيب شرطيان بالة حادة وسلاح ناري نزعه مواطن من أحد عناصر القوة التي داهمت أحد الكنابي المشهورة بتوزيع الخمور بسهل البطانة".

وأشاروا إلى أن مواجهات عنيفة وقعت بين مجموعة من المواطنين وقوة من الشرطة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، بعد قيام هذه القوة بإنفاذ حملة مداهمة وتفتيش لـ (كمبو) معروف بتوزيع الخمور.

وأكد الشهود على أن مجموعة من المتفلتين رشقوا عناصر القوة بالحجارة والأسلحة البيضاء، وذلك قبل أن يتمكن مواطن من نزع سلاح أحد أفراد الشرطة ويطلق عليه النار بينما جرح الآخر بسلاح أبيض كما جرى تحطيم سيارات الشرطة.

وكشفت مصادر شرطية، لـ"سودان تربيون"، عن نشر تعزيزات إضافية من منطقة حلفا الجديدة في (الكمبو) الذي شهد المواجهات، بغرض تطويق أوكار الجريمة والأراضي الزراعية.

وقالت المصادر إن الشرطة استطاعت إيقاف 11 من المتهمين بعد تطويق منطقة المواجهة، بينهم الشخص الذي اصاب الشرطي بالسلاح، وقيّدت في مواجهته إجراءات قانونية تحت تهم الإزعاج والإخلال بالسلامة والشروع في القتل.

وأقر السودان في 12 يوليو 2020، تعديلات في القانون الجنائي بموجبها سُمح إباح تعاطي الخمر لغير المسلمين شريطة عدم تناولها في مكان عام.