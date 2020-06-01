إصابة قيادية في حزب الأمة القومي بفايروس (كورونا)

الخرطوم 1 يونيو 2020 – طال فايروس "كورونا" احدى ابرز قيادات حزب الأمة القومي بالسودان وذلك بعد أيام من إعلان الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار – الذراع الديني-للحزب اصابته واسرته بالوباء.

سارة نقد الله

وقالت الأمين العام السابقة للحزب سارة نقد الله، إنها خضعت لفحوصات اثبتت اصابتها بالفايروس،

وكشفت نقد الله في بيان تلقته "سودان تربيون"، عن تعرضها لوعكة صحية، في الأيام الماضية، قامت على إثرها بمراجعة الطبيب المختص، وطلب منها إجراء بعض الفحوصات المختبرية والتصويرية وكل النتائج كانت سليمة في البداية.

وأشارت إلى أنها ونسبة لظروف جائحة كورونا، عزمت الدخول في الحجر الصحي تحسبا لأي طارئ، والتزاما للإرشادات الصحية، ولكن ظهرت اليوم نتيجة الفحص وكانت إيجابية.

وطمأنت نقد الله الجميع، على أنها وجميع الأسرة بخير وصحة جيدة.

وأعلنت السُلطات الصحية في السودان، الأحد، عن تسجيل 226 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 24 وفاة.

وارتفع بذلك عدد المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 5026، بينها 286 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1423 إصابة.