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إصابة وزيرة الرياضة السودانية بـ(كورونا) ومسؤول سيادي يدخل العزل

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الخرطوم 25 مايو 2020 – أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي ليل الأحد التأكد من اصابتها بفايروس "كورونا" وقرر عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان تبعا لذلك، عزل نفسه لمخالطته الوزيرة خلال رحلة عمل

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ولاء البوشي تصافح فريقي كرة قدم السيدات في أول مباراة للدوري .. 30 سبتمبر 2019 (رويترز)

وكان الفكي برفقة عضو مجلس السيادة حسن محمد قاضي ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، زاروا الأسبوع الماضي ولايات كسلا والقضارف والجزيرة.

وفي منشور على "فيس بوك" قالت البوشي " تأكدت هذا المساء من إصابتي بفايروس كورونا سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي".

بدوره قال محمد الفكي، في تدوينه على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي: "اخطرتني وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي؛ بخضوعها لفحص فايروس كورونا، وأن النتيجة إيجابية ..وبما أننا كنا في رحلة عمل رسمية شملت ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة؛ قررت الدخول في عزل طبي لمدة أسبوعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

كما أعلن الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو إصابته وأسرته بالفايروس وقال في بيان " أكرر اعتذاري وأرفع أكف الضراعة إلى الله أن يغفر لي إن كنت قد نقلت الأذى لأحد دون علم ولا قصد؛ وأسأل الله أن يحميكم جميعا من الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، يرصد حالات السبت، عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 19 وفاة.

وارتفع بذلك عدد المصابين في السودان مُنذ بدء الجائحة إلى 3820 حالة، تتضمن 165 حالة وفاة مقابل 458 تعافوا من الوباء.

وقالت وزارة إن الخرطوم سجلت 124 حالة ضمن الحالات الجديدة، تليها الجزيرة بـ 30 حالة، فيما سجلت شمال كردفان 7 حالات، والقضارف 6 حالات، إضافة إلى 11 حالة في كل سنار وشمال دارفور، وحالتين في النيل الأزرق وحالة واحدة في غرب كردفان.

ويتخوف السودانيين من زيادة عدد حالات الإصابة بالفايروس المستجد، وذلك بعد أن تجاهل الكثير منهم النصائح الطبية التي تدعو للبقاء في المنزل والتوجيهات الحكومية بمنع صلاة العيد في الساحات والمساجد، وأدى الآلاف، السبت، صلاة عيد الفطر في المساجد في الخرطوم وبعض الولايات الأخرى.



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