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اصابة وزير الصحة السوداني واثنين من كبار المسؤولين في الوزارة بـ(كورونا)

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الخرطوم 10 نوفمبر 2020 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن اصابة الوزير المكلف اسامة أحمد عبد الرحيم بفايروس "كورونا" المستجد، إضافة لاصابة اثنين من رؤساء الادارات بالفايروس.

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وزير الصحة المكلف اسامة أحمد عبد الرحيم

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا مُنذ بدء الوباء في السودان 14 ألف و155 شخص، تعافت منهم 9 آلاف و492 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و116 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نُعلن عن ايجابية نتيجة الفحص المعملي لفايروس كورونا لوزير الصحة الإتحادي المكلف اسامة أحمد عبدالرحيم ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفايروس كورونا".

وأشارت إلى أن المسؤولين أجروا فحصاً معلمياً فور شعورهم بالأعراض لتأتي نتيجة الفحص إيجابية لكل منهم، موضحة إنهم يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.

وأكدت الوزارة على أن وزير الصحة يتابع عمله الوزاري من العزل.

وطالب البيان السودانيين بتطبيق الإرشادات الوقائية وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

ولم تفرض الحكومة السودانية أي قيود جديدة لمنع تفشي الجائحة على نطاق واسع في مرحلة الموجة الثانية لكن مسؤوليها دعوا المواطنين مراراً للالتزام بالموجهات الصحية الأساسية والالتزام بالتباعد والمداومة على التعقيم وارتداء الكمامات.

وعلقت جامعات خاصة من بينها (ابن سينا) الدراسة بعد بدء انتشار الموجة الثانية، فيما قالت جامعة الخرطوم إنها تدرس إغلاق الجامعة.



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