إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس (كورونا)

- وزير الصحة عمر النجيب
الخرطوم 4 سبتمبر 2021-أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، السبت، اصابته بفيروس كورونا.
وأكد تصريح مقتضب عن الوزير اتباعه البروتوكول المخصص للتعامل مع الاصابة بالعزل المنزلي.
وقال " الأسبوع الماضي أجريت فحص كورونا (PCR)، وأظهرت الفحوصات إصابتي بفيروس كورونا. ومنذ ذلك الوقت التزمت بتطبيق البروتوكول الصحي، الآن أنا بصحة جيدة، وأتابع سير عمل الوزارة من مكان الحجر –المنزل".
ولفت الوزير الى أنه يشعر بأعراض خفيفة بعد أن حصل في وقت سابق على اللقاح المضاد للفيروس.
وكان آخر نشاط معلن للوزير النجيب هو اجتماعه بحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمكتبه في وزارة الصحة في 30 أغسطس الماضي.
وظهر مناوي في الثاني من سبتمبر وهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حاثا في تغريده على منصاته بالمسارعة للحصول على اللقاح.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان صدر بـ 31 أغسطس تسجيل 14 إصابة مؤكدة بكورونا، وحالتي وفاة في الجزيرة والشمالية، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2837 من بين 37715 هي اجمالي الحالات.
وأشار البيان إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية بعد أن شهدت تراجعًا في الأسابيع الماضية.
وأوضح التقرير أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31675.
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